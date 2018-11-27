Звезда "Твин Пикса" сыграет президента США в норвежском сериале

Новости культуры: Актеру Кайлу Маклахену досталась роль Франклина Рузвельта.

Американский актер Кайл Маклахен, наиболее известный по роли агента Купера в сериале "Твин Пикс", сыграет президента Франклина Рузвельта в норвежском шоу "Пересекая Атлантику".

Отмечается, что сериал, который будет состоять из восьми серий, основан на реальной истории и расскажет об отношениях между Рузвельтом и шведской принцессой Мартой.

Принцесса сбежала в Норвегию, затем оказалась в США и жила в Белом доме. Во время пребывания Марты в Америке они с Рузвельтом стали близки и многие связывают эти отношения с решением президента США вступить во Вторую мировую войну. Роль принцессы сыграет шведская актриса София Хелин.