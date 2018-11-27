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Актеры "Мамма Mia!" рассказали, будет ли третья часть мюзикла

Актеры &quot;Мамма Mia!&quot; рассказали, будет ли третья часть мюзикла
15:51 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: vokrug.tv

Новости культуры: Актеры "Мамма Mia!" рассказали, стоит ли ждать продолжения фильма.

Первый романтический фильм "Мамма Mia!" вышел на экраны в 2008 году. Спустя 10 лет свет увидела вторая часть мюзикла. Теперь же поклонники надеются, что в скором времени смогут насладиться продолжением ленты.

Молодые актеры второй части "Мамма Mia!" признались, что у них уже есть собственные варианты развития событий для продолжения романтического мюзикла. Актеры Хью Скиннер, Джереми Ирвин и Джош Дилан, которые исполнили роли молодых Гарри, Сэма и Билла, решили подшутить по этому поводу и представили шуточное виденье третьей части.

"В третьей части действие развернется на телешоу Джереми Кайла, который проведет тест на отцовство, чтобы выяснить, кто же все-таки из троих папаш является настоящим отцом дочери Донны… Да, и коза, которая терроризирует Донну во время исполнения песни "The Name of the Game", может стать отличным гостем передачи: она ведь свидетель событий", - рассказали актеры.

А вот Лили Джеймс, которая сыграла молодую Донну, и Джессика Кинан Уинн, перевоплотившаяся в молодую Таню, отнеслись к вопросу серьезнее. "В третьем фильме нужно рассказать историю молодой Руби, героини Шер, историю ее знакомства с персонажем Энди Гарсиа, который, вероятно, является отцом Донны. Это хорошее направление для еще одного продолжения", - поделились актрисы.

Стоит отметить, несмотря на то, что и фанаты, и сами актеры уже с нетерпением ждут продолжения полюбившегося мюзикла, создатели пока никакой официальной инфрмации о продолжении картины не сообщают.

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Фильм, Мюзикл, Джереми Ирвин, Mamma Mia, Хью Скиннер, Джош Дилан.
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