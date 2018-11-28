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Названы лучшие рождественские фильмы от Netflix 2018 (Видео)

Названы лучшие рождественские фильмы от Netflix 2018 (Видео)
13:22 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: из открытых источников

Новости культуры: Создан список лучших рождественских кинолент Netflix, которые вышли в ноябре 2018 года.

Эти киноленты уже доступны к просмотру и они очень классные.

Стриминговый сервис Netflix, который снимает сериал "Ведьмак", похоже, решил стать чемпионом по рождественским фильмам. Еще даже не зима, а большинство из них уже доступны к просмотру. Сегодня.Lifestyle предлагает список лучших рождественских кинолент Netflix 2018 года. Если вы не решили, что посмотреть на Рождество или про Рождество – этот список вам пригодится.

Праздничный календарь"

 

Рождественский романтический комедийный фильм режиссера Брэдли Уолша по сценарию Амина Кадерали. Главная героиня Эбби Саттон работает фотографом и работа кажется ей рутиной и в Рождество. Приезд лучшего друга Джоша осветил радостью лицо Эбби. Он тоже фотограф и долгое время странствовал по миру в качестве фотографа-путешественника. Но полностью, жизнь Эбби изменилась после того, как она получила в подарок от своего любимого дедушки, старинный календарь в виде дома. Как оказалось, он волшебный. В ролях: Кэтрин Грэм, Куинси Браун, Ромейн Уэйт и Рон Кефас Джонс. Фильм вышел 2 ноября 2018 года на Netflix.

"Рождественские хроники"

 

Сюжет построен вокруг брата и сестры, которые караулят Санта-Клауса (Курт Рассел) и втайне пробираются к нему в сани, чтобы снять его на камеру. Испугавшись незваных гостей, Санта теряет управление, и его сани разбиваются. Это ставит под угрозу все Рождество, дух которого и так упал на 35%. Вместе героям предстоит пережить множество приключений, чтобы спасти рождественскую ночь и вовремя доставить подарки детям. В фильме снялись Курт Рассел, Дэрби Кэмп, Джуда Льюис, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Оливер Хадсон и Ламорн Моррис. Комедия "Рождественские хроники" вышла на Netflix 22 ноября.

"Рождественский принц: Королевская свадьба"

 

Рождественская романтическая комедия режиссера Джона Шульца по сценарию Робин Бернхайм и Натана Аткина на основе персонажей, созданных Карен Шалер. Звезды фильма Роуз Макивер, Бен Лэмб, Алиса Криге и Тахира Шариф.

Спустя год после помолвки американской репортерши Эмбер Мур и принца Ричарда, который унаследовал престол небольшого королевства Алдовия после смерти отца, Эмбер отправляется в свою будущую страну, где готовится к своей королевской свадьбе. Но во время подготовки она узнает, что ей предстоит отказаться от многих привычных и любимых вещей, чтобы быть королевой. Смогут ли Эмбер и Ричард преодолеть королевские условности. Премьера ожидается 30 ноября 2018 года на Netflix.

"Принцесса Переключатель" 

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Сюжет картины рассказывает о кондитере и будущей принцессе, которые случайно встречаются, понимают, что очень похожи, и решают поменяться местами. Режиссером картины выступил Майк Рол, в главных ролях – Ванесса Хадженс, Марк Флейшманн и другие. Премьера фильма состоялась 16 ноября на Netflix.

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