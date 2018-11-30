Появился чувственный трейлер фильма "Путь домой" (Видео)

Ролик появился на YouTube-канале компании B&H, которая занимается дистрибуцией ленты. В центре сюжета – веселая собака по кличке Белла, которая обожает кушать вкусненькое, исследовать мир и гоняться за белками. Но однажды ее жизнь переворачивается с ног на голову – она отдаляется от дома. Навстречу приключениям, преодолевая трудности и огромные расстояния, Белла должна вернуться к человеку, которому предана всем сердцем. Режиссером фильма выступил Чарльз Мартин Смит. Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард и Эшли Джад.