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Пятница, 30.11.2018

Появился чувственный трейлер фильма "Путь домой" (Видео)

Ролик появился на YouTube-канале компании B&amp;H, которая занимается дистрибуцией ленты. В центре сюжета – веселая собака по кличке Белла, которая обожает кушать вкусненькое, исследовать мир и гоняться за белками. Но однажды ее жизнь переворачивается с ног на голову – она отдаляется от дома. Навстречу приключениям, преодолевая трудности и огромные расстояния, Белла должна вернуться к человеку, которому предана всем сердцем. Режиссером фильма выступил Чарльз Мартин Смит. Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард и Эшли Джад.
segodnya.ua
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Кино, Фильм, Собаки, Животные, Видео, Трейлер, Путь домой.
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