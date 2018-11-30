Названы самые влиятельные фильмы в истории кинематографа

Новости культуры: Ученые из Туринского университета признали"Волшебник страны Оз" самым влиятельным фильмом в истории кинематографа.

Ученые из Туринского университета назвали кинокартины, которые оказали наибольшее влияние на развитие искусства. Их анализ основан на данных, доступных на сайте IMDb, который содержит информацию о более чем 47 тысячах фильмов. Каждый фильм получил балл, по которым и было определено место картины в рейтинге.

Наиболее влиятельным фильмом в истории кинематографа признан "Волшебник страны Оз" 1939 года выпуска.

Второе место заняла лента "Звездные войны: Новая надежда", снятая Джорджем Лукасом в 1977 году.

А на третьем разместилась картина "Психо" Альфреда Хичкока 1960 года выпуска.

"Нашей задачей было измерить успех фильма, учитывая то, как он повлиял на другие ленты, вышедшие после его премьеры, как с точки зрения экономики, так и искусства", - заявили авторы исследования.

Ученые акцентируют внимание на том, что результаты их работы более актуальны для западной культуры, поскольку сайт IMDb фокусируется именно на западных фильмах и актерах.