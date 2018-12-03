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Понедельник, 03.12.2018

В Сети появился трейлер детской версии "Звездных войн" (Видео)

Disney выпустил адаптацию киносаги для детей. Мультфильм "Звездные войны" выходит в формате сериала. Онлайн уже можно посмотреть шесть серий, в которых сохранен сюжет оригинального фильма и все персонажи. "Star Wars Galaxy of Adventures" выходит на официальном YouTube-канале. Очередные серии выйдут в течение декабря, а с 2019 сериал будет выходить регулярно.
Фото: Скриншот
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Фильм, Дисней, Звездные войны, Мультфильм, Star Wars Galaxy of Adventures, адаптация для детей.
17:29 Сегодня Телеграф
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