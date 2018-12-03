В Сети появился трейлер детской версии "Звездных войн" (Видео)

Disney выпустил адаптацию киносаги для детей. Мультфильм "Звездные войны" выходит в формате сериала. Онлайн уже можно посмотреть шесть серий, в которых сохранен сюжет оригинального фильма и все персонажи. "Star Wars Galaxy of Adventures" выходит на официальном YouTube-канале. Очередные серии выйдут в течение декабря, а с 2019 сериал будет выходить регулярно.