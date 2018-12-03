В Сети появился тизер 5 сезона сериала "Черное зеркало"

Новости культуры: Создатели сериала "Черное зеркало" продлили сериал на 5 сезон и опубликовали тизер нового сезона.

Популярный сериал "Черное зеркало" продлен на пятый сезон. Об этом сообщается в официальном Twitter сериала. Создатели сериала опубликовали короткий тизер, в котором говорится, что сериал продлевается на новый 5 сезон, который будет показан на Neftlix. "Будущее будет еще светлее, чем когда-либо", - гласит подпись к видео.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.

Никаких дополнительных деталей о пятом сезоне "Черного зеркала" пока нет. На фанатских сайтах говорится, что 5 сезон выйдет 12 февраля 2019 года, но, сейчас эта дата уже сократилась до декабря 2018 по официальным источникам. Правда, пока что создатели на называют точную дату.

В Twittwer Netflix появился пост, в котором 5 сезон "Черного Зеркала" якобы должет выйти 28 декабря. Но сейчас этот пост уже удален. Неизвестно, также сколько будет эпизодов в новом сезоне, и кто будет заниматься съемками.

"Черное зеркало" - телесериал о влиянии высоких технологий на современную жизнь, созданный по сценарию Чарли Брукера. Особенность сериала в том, что серии не связаны между собой ни актерами, ни временем или местом действий, только тем, как новые технологии повлияют на социум. Среди зрителей сериал уже давно приобрел статус культового и получил высокую оценку критиков. Премьера первого сезона сериала проходила 4-го декабря 2011 года. Четвертый сезон вышел 29 декабря 2017 года.