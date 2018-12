В Сети появился тизер 5 сезона сериала "Черное зеркало"

Популярный сериал "Черное зеркало" продлен на пятый сезон. Об этом сообщается в официальном Twitter сериала. Создатели сериала опубликовали короткий тизер, в котором говорится, что сериал продлевается на новый 5 сезон, который будет показан на Neftlix. "Будущее будет еще светлее, чем когда-либо", - гласит подпись к видео.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7

— Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.