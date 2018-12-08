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Marvel представил первый трейлер "Мстителей 4" (Видео)

Marvel представил первый трейлер &quot;Мстителей 4&quot; (Видео)
10:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: из открытых источников

Новости культуры: Трейлер четвертой части "Мстителей" режиссеров Джо Руссо и Энтони Руссо пришлось ждать достаточно долго.

После долгих месяцев ожидания и обстановки абсолютной секретности вокруг "Мстителей 4" Marvel наконец-то порадовала поклонников киновселенной MCU дебютным трейлером супергеройского блокбастера. Стоит ли говорить, что ролик получился более чем интригующим?

Ранее инсайдеры сообщали, что Marvel собирается воспользоваться некоей совершенно новой маркетинговой стратегией и пообещали "смелую" пиар-кампанию. Судя по всему, трейлеров эта пиар-кампания коснуться не должна – разве что ожидание дебютного ролика, стоит признать, несколько затянулось.

 

Интересно, что с дебютом первого трейлера для "Мстителей 4" Marvel затянула почти рекордно – трейлеры майских ансамблевых блокбастеров обычно выходили у студии еще в ноябре. А в 2014 Marvel вообще выпустила первый трейлер "Эры Альтрона" на 6 недель раньше, чем собиралась, потому что кто-то "слил" в сеть низкокачественную версию видео. После этого Marvel ничего не оставалось, кроме как пустить официальный трейлер, сопроводив его юмористическим твитом со словами "Ну черт возьми, ГИДРА". 

Вышел первый трейлер новой части "Мстителей" (Видео)

Напомним, в кинотеатрах "Мстители 4" изначально должны были стартовать 2 мая 2019 года – однако затем, как это произошло с "Войной бесконечности", случился перенос, и теперь российские зрители посмотрят супергеройский блокбастер одними из самых первых (и раньше Штатов) уже с 25 апреля 2019. В США "Мстители 4" пока запланированы к релизу на 3 мая – но, скорее всего, дату премьеры также перенесут на более ранний срок во избежание спойлеров от тех, кто посмотрит фильм раньше.

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Кино, Marvel, Видео, Трейлер, Смотреть, Джо Руссо, Мстители 4, Энтони Руссо.
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