Marvel представил первый трейлер "Мстителей 4" (Видео)

Новости культуры: Трейлер четвертой части "Мстителей" режиссеров Джо Руссо и Энтони Руссо пришлось ждать достаточно долго.

После долгих месяцев ожидания и обстановки абсолютной секретности вокруг "Мстителей 4" Marvel наконец-то порадовала поклонников киновселенной MCU дебютным трейлером супергеройского блокбастера. Стоит ли говорить, что ролик получился более чем интригующим?

Ранее инсайдеры сообщали, что Marvel собирается воспользоваться некоей совершенно новой маркетинговой стратегией и пообещали "смелую" пиар-кампанию. Судя по всему, трейлеров эта пиар-кампания коснуться не должна – разве что ожидание дебютного ролика, стоит признать, несколько затянулось.

Интересно, что с дебютом первого трейлера для "Мстителей 4" Marvel затянула почти рекордно – трейлеры майских ансамблевых блокбастеров обычно выходили у студии еще в ноябре. А в 2014 Marvel вообще выпустила первый трейлер "Эры Альтрона" на 6 недель раньше, чем собиралась, потому что кто-то "слил" в сеть низкокачественную версию видео. После этого Marvel ничего не оставалось, кроме как пустить официальный трейлер, сопроводив его юмористическим твитом со словами "Ну черт возьми, ГИДРА".

Напомним, в кинотеатрах "Мстители 4" изначально должны были стартовать 2 мая 2019 года – однако затем, как это произошло с "Войной бесконечности", случился перенос, и теперь российские зрители посмотрят супергеройский блокбастер одними из самых первых (и раньше Штатов) уже с 25 апреля 2019. В США "Мстители 4" пока запланированы к релизу на 3 мая – но, скорее всего, дату премьеры также перенесут на более ранний срок во избежание спойлеров от тех, кто посмотрит фильм раньше.