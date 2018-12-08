В Сети показали мрачный трейлер сериала "Обитатели холмов" (Видео)

ВВС совместного с Netflix опубликовали трейлер анимационного проекта "Обитатели холмов". Основой для сериала стало произведение писателя Ричарда Адамса. Мрачный ролик повествует о кролике Орехе и его семье, которым приходится искать себе новый дом. На пути им встречаются разные приключения, которые позволяют им лучше узнать окружающий мир. Среди актеров озвучки в сериале встречаются очень известные имена: Питер Капальди, Джеймс МакЭвой, Бен Кингсли, Оливия Колман, Розамунд Пайк и др. Мир увидит первую серию уже 23 декабря этого года.