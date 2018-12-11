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Исследователи вычислили, кто выживет в восьмом сезоне "Игры престолов"

Исследователи вычислили, кто выживет в восьмом сезоне &quot;Игры престолов&quot;
07:39 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: joe.ie

Новости культуры: Австралийские ученые провели исследование, которое выявило ряд характерных черт, что могут спасти персонажа "Игры престолов" от верной гибели.

Австралийские исследователи просмотрели все эпизоды драматического сериала "Игра престолов" и нашли несколько признаков, которые могут уберечь героя от верной смерти. Ученые изучили гибель 186 персонажей и готовы поделиться результатами.

Самыми живучими оказались женщины, люди знатного происхождения и персонажи, что часто меняют союзников. А вот мужчины из семей низкого происхождения умирают на 28% чаще.

Создатели сериала "Игры престолов" сняли эпизод с погибшими героями 

Таким образом, дойти до финала вполне могут Серсея, Арья, Санса, потому что они – "высокорожденные" женщины. А вот Дейенерис вполне может оказаться в зоне риска, так как на протяжении всех сезонов "Игры престолов" предана своему роду Таргариенов.

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Тирион и Джейме Ланнистеры и Джон Сноу, которые сменяли союзников, как перчатки, также имеют все шансы на "выжить". Пополнить ряды счастливчиков может Бран Старк, что и вовсе стал Трехглазым Вороном и путешествует во времени.

Почти 74% всех смертей за семь сезонов "Игры престоло" связаны с получением героями различного рода травм. Самой распространенной причиной кончины стало – вооруженное нападение (63%). 11,8% героев умерли в результате ожогов, 4,8% были отравлены, а 24,4% скончались в ходе военных операций.

Самым популярным местом для смерти стали различные строения закрытого типа – около 80% от всех героев сериала погибло в Вестеросе. Отмечается, что только две из 186 смертей в "Игре престолов" произошли по естественным причинам – Старая Нэн (служанка в Винтерфелле) и Мейстер Эймон.

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Сериал, Ученые, Статистика, Игра престолов, Персонажи, Саньса, Дейенерис, Джон Сноу, Бран Старк, Ланнистеры, Серсея, Арья.
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