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Вторник, 11.12.2018

Вышел крутой трейлер рождественского эпизода "Доктора Кто" (Видео)

Культовый британский сериал "Доктор Кто" считается самым продолжительным научно-фантастическим телесериалом компании ВВС. Впервые за всю историю существования проекта Доктором Кто стала женщина - персонажа играет Джоди Уиттакер. Компания опубликовала трейлер рождественского эпизода сериала "Доктор Кто", который выйдет 1 января 2019 года. Ролик опубликован на YouTube-канале BBC. В серии Доктор и три ее спутника - Грэм (Брэдли Уэлш), Райан (Тосин Коул) и Ясмин (Мандип Джилл) будут пытаться спасти Землю в канун Нового года. Отметим, что премьера последнего сезона состоялась 7 октября. &nbsp;
segodnya.ua
Фото: digitalspy.com
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Сериал, BBC, Трейлер, Доктор Кто, рождественский эпизод, рождественская серия.
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