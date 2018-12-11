Вышел крутой трейлер рождественского эпизода "Доктора Кто" (Видео)

Культовый британский сериал "Доктор Кто" считается самым продолжительным научно-фантастическим телесериалом компании ВВС. Впервые за всю историю существования проекта Доктором Кто стала женщина - персонажа играет Джоди Уиттакер. Компания опубликовала трейлер рождественского эпизода сериала "Доктор Кто", который выйдет 1 января 2019 года. Ролик опубликован на YouTube-канале BBC. В серии Доктор и три ее спутника - Грэм (Брэдли Уэлш), Райан (Тосин Коул) и Ясмин (Мандип Джилл) будут пытаться спасти Землю в канун Нового года. Отметим, что премьера последнего сезона состоялась 7 октября.