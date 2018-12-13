Леонардо Ди Каприо лишился подаренного Оскара

Новости культуры: Статуэтку актер был вынужден отдать федеральным властям США, в свое время ее вручили Марлону Брандо.

К счастью, речь идет не о серебряной статуэтке, которую актер несколько лет назад получил в подарок от якутских поклонников. Леонардо ДиКаприо попал в куда более неприятную историю, связанную с хищением денежных средств. На прошлой неделе актеру пришлось попрощаться со статуэткой "Оскар", присужденной Марлону Брандо за роль в фильме "В порту", которую звезде подарил давний знакомый Джоу Лоу.

Федеральные власти США ведут расследование по делу о мошенничестве на сумму более одного миллиарда долларов. Финансист и знакомый ДиКаприо Джоу Лоу подозревается в отмывании денег из государственного фонда Малайзии. Его обвиняют в том, что он переводил похищенные деньги через счет в Соединенных Штатах и использовал их для оплаты вечеринок, азартных игр и дорогостоящих покупок. Лоу подарил Леонардо не только статуэтку, но также картину Пикассо "Натюрморт с головой быка", коллаж Жан-Мишеля Баския и фотоработу Дайан Арбус. По слухам, фильм "Волк с Уолл-Стрит" также частично финансировался из похищенных средств.

Из-за развернувшегося скандала ДиКаприо пришлось вернуть все подарки. Представитель звезды заявил, что актер принял их, чтобы собрать на аукционе деньги для своего экологического фонда, который теперь тоже попал под подозрение. В довершение к этому издание The Hollywood Reporter сообщило, что "Оскар" Марлона Брандо был куплен за 600 тыс. долларов, но агент актера заявил, что статуэтка была утеряна. Как бы там ни было, покупка статуэтки идет вразрез с правилами, принятыми Киноакадемией еще в 1951 году. Согласно им, ни одна статуэтка не может быть продана до того, как будет предложена для выкупа Киноакадемии за символическую сумму в 1 доллар.