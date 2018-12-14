Появился крутой трейлер фильма "Король воров" (Видео)

В сети наконец-то появился новый трейлер фильма "Король воров". Ролик появился на канале Movieclips Trailers в YouTub. Лента рассказывает об ограблении британского банка в Хаттон-Гарден в 2015 году. Группа преступников похитила драгоценности на сумму £200 млн. Все участники ограбления были пожилыми людьми. В реальной истории об ограблении пенсионеры украли драгоценностей на 14 миллионов фунтов. Команду возглавил 76-летний Брайан Ридер. Мужчина не попал на суд из-за инсульта. Роли исполнили Майкл Кейн, Майкл Гэмбон, Чарли Кокс, Рэй Уинстон, Джим Бродбент, Том Кортни. Фильм должен был выйти в сентябре 2018 года.