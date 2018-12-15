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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 56 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 56 серию онлайн (Видео)
11:01 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 15 декабря вышла 56 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии: Макс и Яся провели ночь вместе. Альбина и Владимирович планируются открыть собственную шашлычную. Паша пытается узнать, кто же тот бывший парень Вали. Настя переживает из-за своего одиночества. Алина, Назар, Сэм и Юля пошли на двойное свидание, когда к ним ворвалась Яся. Макс подумал, что Альбина намекнула Насте на секс в треем с ней и Владимировичем. Сама же Альбина ищет способ утешить одиночество Насти. Ребята из Днепровской решили напугать бывшего Вали. Алина попросилась на работу к Альбине. Яся переехала к Максу. Ребята из Днепровской решили напугать бывшего Вали.

1 часть 

2 часть 

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 55 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 55 серию онлайн (Видео)Читать полностью

В прошлой серии: Квартиранты на Днепровской собрались отдохнуть на природе. Дома остались ходячее несчастье Макс и Яся, поскольку ее попросил Сэм. У Паши и его начальницы Вали назрел разговор о ее бывшего. Между тем в квартиру вернулись блага цивилизации - электричество и вода. К вылазке на природу присоединился и Назар. Назар доказал Алине, что он настоящий мужчина. Сэм нашел Юлю в лесу без сознания. Паша узнал, что Валя была помолвлена. Назар и Сэм принуждением заставили прийти врача к Юле в лес. Яся и Макс весь день тусуются дома одни. Назар и Алина устроили в лесу импровизированную свадьбы. Сэм признался Юле в любви. Макс и Яся поцеловались. 

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