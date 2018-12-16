Запрещенный в РФ фильм "Смерть Сталина" признан лучшей европейской комедией года

Новости культуры: Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи получил приз Европейской киноакадемии в данной номинации.

Сатирическая кинолента "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи получила приз Европейской киноакадемии в номинации "лучшая европейская комедия".

31-я церемония вручения премий European Film Award состоялась вечером в субботу, 15 декабря, в испанской Севилье.

Действие фильма Ианнуччи разворачивается после смерти советского диктатора Иосифа Сталина, когда круг приближенных к генсеку ЦК КПСС начинает борьбу за власть.

Напомним, в январе 2018 года министерство культуры РФ отозвало у комедии прокатное удостоверение, после чего показ фильма в России стал невозможным.