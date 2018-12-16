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Запрещенный в РФ фильм "Смерть Сталина" признан лучшей европейской комедией года

Запрещенный в РФ фильм &quot;Смерть Сталина&quot; признан лучшей европейской комедией года
12:48 Сегодня Телеграф unian.net

Новости культуры: Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи получил приз Европейской киноакадемии в данной номинации.

Сатирическая кинолента "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи получила приз Европейской киноакадемии в номинации "лучшая европейская комедия".

31-я церемония вручения премий European Film Award состоялась вечером в субботу, 15 декабря, в испанской Севилье.

Действие фильма Ианнуччи разворачивается после смерти советского диктатора Иосифа Сталина, когда круг приближенных к генсеку ЦК КПСС начинает борьбу за власть.

Напомним, в январе 2018 года министерство культуры РФ отозвало у комедии прокатное удостоверение, после чего показ фильма в России стал невозможным.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Комедия, Смерть Сталина, Запрещенный в РФ фильм, Лучшая европейская комедия 2018 года, European Film Award.
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