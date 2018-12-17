Известные кинофильмы с оригинальными сюжетами (Фото)

Новости культуры: Трилогии, которые каждый раз раскрывают свои самостоятельные сюжетные линии.

При мысли о кинотрилогиях, пожалуй, первыми приходят на ум оригинальные Звёздные войны и Властелин колец. Тем не менее, в авторском кино меньше примеров трилогий, в которых на протяжении всех серий происходит дальнейшее развитие одной и той же истории, как у Ричарда Линклейтера в фильмах Перед рассветом – Перед закатом – Перед полуночью, а больше распространены трилогии, состоящие из частей, не связанных общим сюжетом. Это могут быть фильмы, объединённые общей идеей, темой или обстоятельствами. Самые интересные из таких кинотрилогий в этой подборке.

Трилогия Европа Ларса фон Триера

Элемент преступления (Forbrydelsens element, 1984)

Эпидемия (Epidemic, 1987)

Европа (Europa, 1991)

Трилогия датского режиссёра связана с темой кризисов в Европе и страхом перед тем, что может произойти с континентом в будущем. В Элементе преступления повествование сосредоточено на полицейском, расследующем жестокие преступления, совершённые серийным убийцей. Детектив использует метод идентификации злодея, и различия между ними начинают исчезать.

В Эпидемии Ларс фон Триер и Нильс Вёрсель снялись в роли самих себя. По сюжету, они пишут сценарий фильма о распространяющейся эпидемии. События в заключительной части трилогии Е разворачиваются в послевоенной Европе. Молодой американец с немецкими корнями переезжает в Германию, где начинает работать и разрывается между двумя странами.

Трилогия о трёх матерях Дарио Ардженто

Суспирия (Suspiria, 1977)

Инферно (Преисподняя / Inferno, 1979)

Мать слёз (La terza madre, 2007)

Любители фильмов джалло хорошо знакомы с творчеством Дарио Ардженто. Именно поджанр итальянских фильмов ужасов – основная творческая среда режиссёра. Одна из его наиболее известных работ – Суспирия, вошедшая в трилогию, частично основанную на концепции Левана и Богоматери Скорбящие из выдающегося произведения Томаса де Квинси Воздыхания из глубины души (Suspiria de Profundis).

В каждом фильме представлена одна из трёх скорбей: Матерь Вздохов (Mater Suspiriorum) в Суспирии, Матерь Тьмы (Mater Tenebrarum) в Инферно и Матерь Слёз (Mater Lachrymarum) в заключительной части трилогии Мать слёз, также известной как Третья мать.

Трилогия гендерных исследований Николаса Виндинга Рефна

Драйв (Drive, 2011)

Только Бог простит (Only God Forgives, 2013)

Неоновый демон (The Neon Demon, 2016)

В работе Рефна, предшествовавшей "Драйву", тоже затронуто исследование гендерных образов, например, в "Бронсоне" (2008). Но по-настоящему оно воплотилось в жизнь в 2011 году с "Драйвом", где исследуется мужественность в концепции "белого рыцаря".

После "Драйва", принёсшего Рефну победу на Каннском кинофестивале в номинации "Лучшая режиссура2, он снял артхаусный триллер "Только Бог простит", не имевший такого успеха. Здесь снова затронута тема мужественности, но в совершенно ином свете. В фильме "Только Бог простит" речь идёт об отсутствии мужественности и хрупкости мужского эго. Главный герой Джулиан, которому не хватает как психологических, так и физических черт его брата, к концу фильма пытается вернуться в утробу матери.

Психологический триллер "Неоновый демон" демонстрирует теневую сторону женственности. Показанные модели охвачены потреблением, завистью и тщеславием. Повествование сфокусировано на юной провинциалке Джесси. Обладая потрясающей красотой, она быстро добивается успеха в карьере. Окружающие её коллеги, съедаемые завистью, в итоге съедают Джесси.

Трилогия о смерти Алехандро Гонсалеса Иньярриту

Сука-любовь / Amores perros (2000)

21 грамм (21 Gramos, 2003)

Вавилон (Babel, 2006)

Популярность мексиканского режиссёра уверенно растёт после "Оскара" за лучший фильм "Бёрдмэн" (полное название "Бёрдмэн, или Неожиданное достоинство невежества") и собравшего три статуэтки киноакадемии фильма "Выживший". Но его трилогия состоит из более ранних работ – "Сука-любовь", "21 грамм" и "Вавилон".

Три фильма, объединённые в трилогию о смерти, на самом деле противоречат названию. Связующий элемент этих картин не смерть людей, а, наоборот, элемент человеческой жизни. Каждый фильм сочетает истории разных людей, переплетающихся в результате определённого события, без которого они, возможно, не сошлись бы, и фокусируется на состоянии человека в результате этого события.

Трилогия о мести Пак Чхан Ука

Сочувствие господину Месть (Boksuneun naui geot, 2002)

Олдбой (Oldeuboi, 2003)

Сочувствие госпоже Месть (Chinjeolhan Geumjassi, 2005)

В трилогии южнокорейского кинорежиссёра три разные истории о мести. В фильме "Сочувствие господину Месть" глухонемой парень Рю, чья сестра нуждается в пересадке почки, похищает дочь богатого человека с целью получения выкупа. Но девочка погибает, а её убитый горем отец клянётся отомстить.

В чрезвычайно успешном фильме "Олдбой" неизвестные похищают бизнесмена по имени О Дэ Су. После пятнадцати лет тюремного заключения в один прекрасный день его освобождают. В течение пяти дней он должен выяснить, кто его похитил ипо какой причине, иначе убьют его новую возлюбленную. Трилогия завершается "Сочувствием госпоже Месть". Это история о женщине, обвинённой в убийстве. Выйдя на свободу, она отправляется на поиски настоящего убийцы с тщательно продуманным планом мщения.

"Трилогия трёх вкусов Корнетто" Эдгара Райта

Зомби по имени Шон (Shaun of the Dead, 2004)

Типа крутые легавые (Hot Fuzz, 2007)

Армагеддец (The World's End, 2013)

Трилогия Эдгара Райта "Кровь и мороженое", также известная как "Трилогия трёх вкусов Корнетто", связана несколькими способами. В каждом фильме присутствует мороженое британской марки Cornetto различного цвета и аромата. Как бы странно это ни звучало, Райт связал их с элементами в каждом фильме: земляничное в "Зомби по имени Шон" символизирует кровь, синее в "Типа крутых легавых" символизирует полицейских, а мятное мороженое с шоколадной крошкой в фантастической комедии "Армагеддец" символизирует научную фантастику (зелёный) и инопланетные элементы.

Ещё одно связующее звено в трилогии – актёры Саймон Пегг и Ник Фрост, играющие во всех трёх фильмах. Режиссёр о "Трилогии трёх вкусов Корнетто" сказал, что в ней каждый фильм представляет собой "троянского коня... комедию отношений, спрятанную внутри фильма о зомби, полицейского боевика и научно-фантастического фильма".

"Трилогия о психотравмах" М. Найта Шьямалана

Неуязвимый / Unbreakable (2000)

Сплит / Split (2016)

Стекло (Glass, 2019)

Как заявил режиссёр, эти три фильма – истории происхождения людей с уникальными способностями, каждый из которых пережил психологические травмы. Во всех кинокартинах появляется персонаж Брюса Уиллиса Дэвид Данн, главный герой из "Неуязвимого", где происходит катастрофа поезда "Eastrail 177", с которым связаны несколько персонажей трилогии.

"Стекло" выйдет на большие экраны в январе. Это один из самых ожидаемых кинопроектов начала следующего года. В нём режиссёр обещал раскрыть крышесносные подробности из предыстории формирования 23 субличностей Кевина, главного персонажа "Сплита", сыгранного Джеймсом Макэвоем, раскрыть героиню Ани Тейлор-Джой и собрать вместе ключевых героев из всех трёх картин.

Трилогия о зависимости Пола Томаса Андерсона

Любовь, сбивающая с ног (Punch-Drunk Love, 2002)

Нефть (There Will Be Blood, 2007)

Мастер (The Master, 2012)

Понятие, связывающее эти три фильма, – рассмотрение зависимости от отношений с другими людьми. "Нефть" – история, сосредоточенная на Дэниеле Плэйнвью, нефтедобытчике, не зависящем от окружающих, а скорее использующем всех в качестве инструментов для утоления своей жадности. Это проявляется в его отношениях с мальчиком, которого он усыновляет, а когда тот глохнет, называет его "ублюдком из корзины" и отсылает в спецшколу. Расправа с новоявленным братом и проповедником тоже рисуют жестокий нрав Плэйнвью.

В драме "Мастер" Фредди Куэлл в исполнении Хоакина Феникса – человек, изо всех сил пытающийся соединиться с другими людьми, но ярко выраженное посттравматическое стрессовое расстройство мешает ему общаться. Он примыкает к религиозному движению, возглавляемому Ланкастером Доддом, которого сыграл Филип Сеймур Хоффман. Покинув культ, Фредди становится человеком, который учится налаживать связи с другими.

Из той точки, в которой оказывается Фредди Куэлл, продолжает персонаж Адама Сэндлера Барри Иган в "Любви, сбивающей с ног". Он встречает женщину по имени Лена, которая учит его любить, растёт и становится полностью зависимым от своей любви к ней.

Трилогия ЛА Дэвида Линча

Шоссе в никуда (Lost Highway, 1997)

Малхолланд-драйв (Mulholland Drive, 2001)

Внутренняя империя (Inland Empire, 2006)

Сказочная (или кошмарная) режиссёрская трилогия сформировалась из его последних полнометражных фильмов. Как указано в названии, одно из связующих понятий – место действия, район Лос-Анджелеса. Более ранние работы Дэвида Линча разыгрываются в небольших городах, например, в "Твин Пикс" и "Синем бархате".

В фильмах из этой трилогии через хаотичное и спутанное повествование исследуются личности главных героев. Она начинается с "Шоссе в никуда", где перекрывается повествование о Фреде Мэдисоне и Пите Дейтоне, чьи личности совпадают. Точно так же "Малхолланд-драйв" фокусируется на истории о разделённых мирах между Бетти / Дайаной и Ритой / Камиллой. Трилогия завершается "Внутренней империей", где актриса Никки Грэйс попадает в образ своей героини Сьюзан.

Гангстерская трилогия Мартина Скорсезе

Злые улицы (Mean Streets, 1973)

Славные парни (Goodfellas, 1990)

Казино (Casino, 1995)

В этой трилогии Мартина Скорсезе, пожалуй, самая простая (по сравнению с остальным трилогиями) связующая концепция. Как и следует из названия, сквозная тема – гангстеры и мафия. Каждый фильм изображает американскую мечту, часто совмещаемую с положением в мафии.

В "Злых улицах" персонаж разрывается между жаждой власти и любовью к девушке. "Славные парни" имели огромный успех и на десятилетия возродили интерес к гангстерскому кино. В ленте повествуется о молодом парне, делающем всё возможное, чтобы подняться по лестнице. Заключительная часть трилогии – история управляющего казино, увязшего в преступности и страсти. Во всех трёх фильмах снялся Роберт Де Ниро.

Долларовая трилогия Серджо Леоне

За пригоршню долларов (Per un pugno di dollari, 1964)

На несколько долларов больше (Per qualche dollaro in piu, 1965)

Хороший, плохой, злой (Il Buono, il brutto, il cattivo, 1966)

Знаменитые спагетти-вестерны Серджо Леоне связаны персонажем Клинта Иствуда, "Человеком без имени" и его путешествиями. Хотя в первом фильме его прозвище Джо, во втором – Однорукий (Manco), в третьем – Блондин.

Подобно трилогии Пола Томаса Андерсона, очерёдность выхода фильмов не отображает хронологическую последовательность. Приквелом принято считать "Хороший, плохой, злой", затем "За пригоршню долларов" и "На несколько долларов больше".

Трилогия о душителях Альфреда Хичкока

Тень сомнения (Shadow of a Doubt, 1943)

Верёвка (Rope, 1948)

Незнакомцы в поезде (Strangers on a Train, 1951)

Трилогия знаменитого мастера нагнетания сюжетного напряжения, как следует из названия, состоит из картин, в которых есть убийцы, хотя и действующие по совершенно разным мотивам, но предпочитающие убивать своих жертв путём удушения.

"Тень сомнения" назвали "первым бесспорным шедевром" Хичкока и это его первая работа в трилогии. В фильме повествуется о девушке, уставшей от однообразия жизни. Радостное волнение приходит к ней с известием о приезде блудного дяди. Но, возможно, он не тот, кем кажется.

В фильме "Верёвка" двое друзей из колледжа лишают жизни своего сокурсника, которого они считают интеллектуально неполноценным, чтобы показать, что их не поймают. Совершив преступление, они устраивают банкет и приглашают лучшего друга жертвы, его подругу, отца и других людей. В списке гостей лишь один человек, которого убийцы считают интеллектуально равным. Это один из их бывших учителей, начинающий подозревать неладное.

Последний в трилогии – фильм "Незнакомцы в поезде", где пересекаются судьбы двух мужчин, оказавшихся в затруднительном положении. У каждого есть человек – источник проблем. Один из субъектов предлагает решение: "я убью твою жену, а ты убьёшь моего отца".

"Квартирная трилогия" Романа Полански

Отвращение (Repulsion, 1965)

Ребёнок Розмари (Rosemary's Baby, 1968)

Жилец (Le Locataire, 1976)

В "квартирную трилогию" Романа Полански вошли известнейшие работы режиссёра. Основное связующее звено – место действия, поскольку все события разворачиваются в квартире.

Картины отличаются по рассматриваемым вопросам и тематическим элементам. В "Отвращении" страх изнасилования, в "Ребёнке Розмари" страх перемен, а "Жилец" связан с идентичностью и одержимостью. Сходство между ними сохраняется, поскольку каждый из фильмов – психологический триллер, в котором через паранойю показана хрупкость разума персонажа.

Любовная трилогия Вонга Карвая

Дикие дни (Ah fei zing zyun, 1990)

Любовное настроение (Faa yeung nin wa, 2000)

2046 (2004)

Эти работы гонконгского режиссёра показывают, что такое любовь и как она влияет на наши мысли и воспоминания. Трилогия начинается с "Диких дней", где рисуется любовь в молодости и трудности, связанные с поисками смысла, налаживанием связей с другими людьми, попытками прийти к своей идентичности.

Второй в трилогии фильм "Любовное настроение" – одна из самых известных и прекрасных работ Вонга Карвая, в которой показано, что не всегда попытка установить связь заканчивается так, как хотелось бы. В заключительной части трилогии, в "2046", демонстрируется, как мысли могут мешать двигаться дальше. Живучие навязчивые идеи о прежних связях мешают создавать новые.

"Три цвета" Кшиштофа Кесьлёвского

Три цвета: Синий (Trois Couleurs: Bleu, 1993)

Три цвета: Белый (Trois Couleurs: Blanc, 1994)

Три цвета: Красный (Trois Couleurs: Rouge, 1994)

Кинотрилогия польского режиссёра представляет цвета французского флага слева направо: синий, белый и красный. А концепция и тема серии связаны девизом Французской республики: "свобода, равенство и братство".

В фильме "Три цвета: синий" затрагивается понятие свободы. Героиня Жюли выживает в автомобильной аварии, но, потеряв мужа и дочь, учится жить заново. "Три цвета: белый" связан с равенством. В нём рисуется жизнь парикмахера Кароля, который после унизительного развода становится нищим и возвращается в Польшу, но вынашивает план по возвращению в Париж. Заключительная часть трилогии "Три цвета: красный" посвящена братству, поскольку жизни разобщённых людей начинают соединяться.