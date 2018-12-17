Известные кинофильмы с оригинальными сюжетами (Фото)

При мысли о кинотрилогиях, пожалуй, первыми приходят на ум оригинальные Звёздные войны и Властелин колец. Тем не менее, в авторском кино меньше примеров трилогий, в которых на протяжении всех серий происходит дальнейшее развитие одной и той же истории, как у Ричарда Линклейтера в фильмах Перед рассветом – Перед закатом – Перед полуночью, а больше распространены трилогии, состоящие из частей, не связанных общим сюжетом. Это могут быть фильмы, объединённые общей идеей, темой или обстоятельствами. Самые интересные из таких кинотрилогий в этой подборке.
Трилогия Европа Ларса фон Триера
Трилогия датского режиссёра связана с темой кризисов в Европе и страхом перед тем, что может произойти с континентом в будущем. В Элементе преступления повествование сосредоточено на полицейском, расследующем жестокие преступления, совершённые серийным убийцей. Детектив использует метод идентификации злодея, и различия между ними начинают исчезать.
В Эпидемии Ларс фон Триер и Нильс Вёрсель снялись в роли самих себя. По сюжету, они пишут сценарий фильма о распространяющейся эпидемии. События в заключительной части трилогии Е разворачиваются в послевоенной Европе. Молодой американец с немецкими корнями переезжает в Германию, где начинает работать и разрывается между двумя странами.
Трилогия о трёх матерях Дарио Ардженто
Любители фильмов джалло хорошо знакомы с творчеством Дарио Ардженто. Именно поджанр итальянских фильмов ужасов – основная творческая среда режиссёра. Одна из его наиболее известных работ – Суспирия, вошедшая в трилогию, частично основанную на концепции Левана и Богоматери Скорбящие из выдающегося произведения Томаса де Квинси Воздыхания из глубины души (Suspiria de Profundis).
В каждом фильме представлена одна из трёх скорбей: Матерь Вздохов (Mater Suspiriorum) в Суспирии, Матерь Тьмы (Mater Tenebrarum) в Инферно и Матерь Слёз (Mater Lachrymarum) в заключительной части трилогии Мать слёз, также известной как Третья мать.
Трилогия гендерных исследований Николаса Виндинга Рефна
В работе Рефна, предшествовавшей "Драйву", тоже затронуто исследование гендерных образов, например, в "Бронсоне" (2008). Но по-настоящему оно воплотилось в жизнь в 2011 году с "Драйвом", где исследуется мужественность в концепции "белого рыцаря".
После "Драйва", принёсшего Рефну победу на Каннском кинофестивале в номинации "Лучшая режиссура2, он снял артхаусный триллер "Только Бог простит", не имевший такого успеха. Здесь снова затронута тема мужественности, но в совершенно ином свете. В фильме "Только Бог простит" речь идёт об отсутствии мужественности и хрупкости мужского эго. Главный герой Джулиан, которому не хватает как психологических, так и физических черт его брата, к концу фильма пытается вернуться в утробу матери.
Психологический триллер "Неоновый демон" демонстрирует теневую сторону женственности. Показанные модели охвачены потреблением, завистью и тщеславием. Повествование сфокусировано на юной провинциалке Джесси. Обладая потрясающей красотой, она быстро добивается успеха в карьере. Окружающие её коллеги, съедаемые завистью, в итоге съедают Джесси.
Трилогия о смерти Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Популярность мексиканского режиссёра уверенно растёт после "Оскара" за лучший фильм "Бёрдмэн" (полное название "Бёрдмэн, или Неожиданное достоинство невежества") и собравшего три статуэтки киноакадемии фильма "Выживший". Но его трилогия состоит из более ранних работ – "Сука-любовь", "21 грамм" и "Вавилон".
Три фильма, объединённые в трилогию о смерти, на самом деле противоречат названию. Связующий элемент этих картин не смерть людей, а, наоборот, элемент человеческой жизни. Каждый фильм сочетает истории разных людей, переплетающихся в результате определённого события, без которого они, возможно, не сошлись бы, и фокусируется на состоянии человека в результате этого события.
Трилогия о мести Пак Чхан Ука
В трилогии южнокорейского кинорежиссёра три разные истории о мести. В фильме "Сочувствие господину Месть" глухонемой парень Рю, чья сестра нуждается в пересадке почки, похищает дочь богатого человека с целью получения выкупа. Но девочка погибает, а её убитый горем отец клянётся отомстить.
В чрезвычайно успешном фильме "Олдбой" неизвестные похищают бизнесмена по имени О Дэ Су. После пятнадцати лет тюремного заключения в один прекрасный день его освобождают. В течение пяти дней он должен выяснить, кто его похитил ипо какой причине, иначе убьют его новую возлюбленную. Трилогия завершается "Сочувствием госпоже Месть". Это история о женщине, обвинённой в убийстве. Выйдя на свободу, она отправляется на поиски настоящего убийцы с тщательно продуманным планом мщения.
"Трилогия трёх вкусов Корнетто" Эдгара Райта
Трилогия Эдгара Райта "Кровь и мороженое", также известная как "Трилогия трёх вкусов Корнетто", связана несколькими способами. В каждом фильме присутствует мороженое британской марки Cornetto различного цвета и аромата. Как бы странно это ни звучало, Райт связал их с элементами в каждом фильме: земляничное в "Зомби по имени Шон" символизирует кровь, синее в "Типа крутых легавых" символизирует полицейских, а мятное мороженое с шоколадной крошкой в фантастической комедии "Армагеддец" символизирует научную фантастику (зелёный) и инопланетные элементы.
Ещё одно связующее звено в трилогии – актёры Саймон Пегг и Ник Фрост, играющие во всех трёх фильмах. Режиссёр о "Трилогии трёх вкусов Корнетто" сказал, что в ней каждый фильм представляет собой "троянского коня... комедию отношений, спрятанную внутри фильма о зомби, полицейского боевика и научно-фантастического фильма".
"Трилогия о психотравмах" М. Найта Шьямалана
Как заявил режиссёр, эти три фильма – истории происхождения людей с уникальными способностями, каждый из которых пережил психологические травмы. Во всех кинокартинах появляется персонаж Брюса Уиллиса Дэвид Данн, главный герой из "Неуязвимого", где происходит катастрофа поезда "Eastrail 177", с которым связаны несколько персонажей трилогии.
"Стекло" выйдет на большие экраны в январе. Это один из самых ожидаемых кинопроектов начала следующего года. В нём режиссёр обещал раскрыть крышесносные подробности из предыстории формирования 23 субличностей Кевина, главного персонажа "Сплита", сыгранного Джеймсом Макэвоем, раскрыть героиню Ани Тейлор-Джой и собрать вместе ключевых героев из всех трёх картин.
Трилогия о зависимости Пола Томаса Андерсона
Понятие, связывающее эти три фильма, – рассмотрение зависимости от отношений с другими людьми. "Нефть" – история, сосредоточенная на Дэниеле Плэйнвью, нефтедобытчике, не зависящем от окружающих, а скорее использующем всех в качестве инструментов для утоления своей жадности. Это проявляется в его отношениях с мальчиком, которого он усыновляет, а когда тот глохнет, называет его "ублюдком из корзины" и отсылает в спецшколу. Расправа с новоявленным братом и проповедником тоже рисуют жестокий нрав Плэйнвью.
В драме "Мастер" Фредди Куэлл в исполнении Хоакина Феникса – человек, изо всех сил пытающийся соединиться с другими людьми, но ярко выраженное посттравматическое стрессовое расстройство мешает ему общаться. Он примыкает к религиозному движению, возглавляемому Ланкастером Доддом, которого сыграл Филип Сеймур Хоффман. Покинув культ, Фредди становится человеком, который учится налаживать связи с другими.
Из той точки, в которой оказывается Фредди Куэлл, продолжает персонаж Адама Сэндлера Барри Иган в "Любви, сбивающей с ног". Он встречает женщину по имени Лена, которая учит его любить, растёт и становится полностью зависимым от своей любви к ней.
Трилогия ЛА Дэвида Линча
Сказочная (или кошмарная) режиссёрская трилогия сформировалась из его последних полнометражных фильмов. Как указано в названии, одно из связующих понятий – место действия, район Лос-Анджелеса. Более ранние работы Дэвида Линча разыгрываются в небольших городах, например, в "Твин Пикс" и "Синем бархате".
В фильмах из этой трилогии через хаотичное и спутанное повествование исследуются личности главных героев. Она начинается с "Шоссе в никуда", где перекрывается повествование о Фреде Мэдисоне и Пите Дейтоне, чьи личности совпадают. Точно так же "Малхолланд-драйв" фокусируется на истории о разделённых мирах между Бетти / Дайаной и Ритой / Камиллой. Трилогия завершается "Внутренней империей", где актриса Никки Грэйс попадает в образ своей героини Сьюзан.
Гангстерская трилогия Мартина Скорсезе
В этой трилогии Мартина Скорсезе, пожалуй, самая простая (по сравнению с остальным трилогиями) связующая концепция. Как и следует из названия, сквозная тема – гангстеры и мафия. Каждый фильм изображает американскую мечту, часто совмещаемую с положением в мафии.
В "Злых улицах" персонаж разрывается между жаждой власти и любовью к девушке. "Славные парни" имели огромный успех и на десятилетия возродили интерес к гангстерскому кино. В ленте повествуется о молодом парне, делающем всё возможное, чтобы подняться по лестнице. Заключительная часть трилогии – история управляющего казино, увязшего в преступности и страсти. Во всех трёх фильмах снялся Роберт Де Ниро.
Долларовая трилогия Серджо Леоне
Знаменитые спагетти-вестерны Серджо Леоне связаны персонажем Клинта Иствуда, "Человеком без имени" и его путешествиями. Хотя в первом фильме его прозвище Джо, во втором – Однорукий (Manco), в третьем – Блондин.
Подобно трилогии Пола Томаса Андерсона, очерёдность выхода фильмов не отображает хронологическую последовательность. Приквелом принято считать "Хороший, плохой, злой", затем "За пригоршню долларов" и "На несколько долларов больше".
Трилогия о душителях Альфреда Хичкока
Трилогия знаменитого мастера нагнетания сюжетного напряжения, как следует из названия, состоит из картин, в которых есть убийцы, хотя и действующие по совершенно разным мотивам, но предпочитающие убивать своих жертв путём удушения.
"Тень сомнения" назвали "первым бесспорным шедевром" Хичкока и это его первая работа в трилогии. В фильме повествуется о девушке, уставшей от однообразия жизни. Радостное волнение приходит к ней с известием о приезде блудного дяди. Но, возможно, он не тот, кем кажется.
В фильме "Верёвка" двое друзей из колледжа лишают жизни своего сокурсника, которого они считают интеллектуально неполноценным, чтобы показать, что их не поймают. Совершив преступление, они устраивают банкет и приглашают лучшего друга жертвы, его подругу, отца и других людей. В списке гостей лишь один человек, которого убийцы считают интеллектуально равным. Это один из их бывших учителей, начинающий подозревать неладное.
Последний в трилогии – фильм "Незнакомцы в поезде", где пересекаются судьбы двух мужчин, оказавшихся в затруднительном положении. У каждого есть человек – источник проблем. Один из субъектов предлагает решение: "я убью твою жену, а ты убьёшь моего отца".
"Квартирная трилогия" Романа Полански
В "квартирную трилогию" Романа Полански вошли известнейшие работы режиссёра. Основное связующее звено – место действия, поскольку все события разворачиваются в квартире.
Картины отличаются по рассматриваемым вопросам и тематическим элементам. В "Отвращении" страх изнасилования, в "Ребёнке Розмари" страх перемен, а "Жилец" связан с идентичностью и одержимостью. Сходство между ними сохраняется, поскольку каждый из фильмов – психологический триллер, в котором через паранойю показана хрупкость разума персонажа.
Любовная трилогия Вонга Карвая
Эти работы гонконгского режиссёра показывают, что такое любовь и как она влияет на наши мысли и воспоминания. Трилогия начинается с "Диких дней", где рисуется любовь в молодости и трудности, связанные с поисками смысла, налаживанием связей с другими людьми, попытками прийти к своей идентичности.
Второй в трилогии фильм "Любовное настроение" – одна из самых известных и прекрасных работ Вонга Карвая, в которой показано, что не всегда попытка установить связь заканчивается так, как хотелось бы. В заключительной части трилогии, в "2046", демонстрируется, как мысли могут мешать двигаться дальше. Живучие навязчивые идеи о прежних связях мешают создавать новые.
"Три цвета" Кшиштофа Кесьлёвского
Кинотрилогия польского режиссёра представляет цвета французского флага слева направо: синий, белый и красный. А концепция и тема серии связаны девизом Французской республики: "свобода, равенство и братство".
В фильме "Три цвета: синий" затрагивается понятие свободы. Героиня Жюли выживает в автомобильной аварии, но, потеряв мужа и дочь, учится жить заново. "Три цвета: белый" связан с равенством. В нём рисуется жизнь парикмахера Кароля, который после унизительного развода становится нищим и возвращается в Польшу, но вынашивает план по возвращению в Париж. Заключительная часть трилогии "Три цвета: красный" посвящена братству, поскольку жизни разобщённых людей начинают соединяться.