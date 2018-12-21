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Стало известно, кто снялся в трейлере фильма "Люди в черном: Интернэшнл" (Видео)

Стало известно, кто снялся в трейлере фильма &quot;Люди в черном: Интернэшнл&quot; (Видео)
13:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: из открытых источников

Новости культуры: Премьера "Люди в черном: Интернэшнл" состоится 12 июня 2019 года.

После Уилла Смита жизнь возможна. Это стало ясно из дебютного трейлера к новому фильму по популярной франшизе Барри Занненфельда "Люди в черном: Интернэшнл". В двухминутном ролике новые агенты в лице Тессы Томпсон и Криса Хемсворта примеряют костюмы, знакомят зрителей с новыми инопланетянами и развлекают пасхалками, а также пробуют в деле продвинутые технологии ЛВЧ.

Звезды кинокомикса "Тор: Рагнарек" примерили на себя новые образы и вместо меча и молота взяли в руки нейролизаторы. Тесса Томпсон и Крис Хемсворт сменили на посту главных героев фильма Уилла Смита и Томми Ли Джонса. Создатели не забыли про двух легенд и показали их на картине в здании агентства, сражающихся с инопланетным монстром. Главу ЛВЧ вместо Рипа Торна теперь играет Лиам Нисон. Из знакомых лиц зрители увидят Эмму Томпсон и инопланетян с кофеиновой зависимостью. В конце трейлера поклонников ждет забавная отсылка к "Тору", и всё это под зажигательный трек Фёрги London Bridge.

Трейлер в оригинале:

Трейлер в дубляже:

 

Дебютный трейлер нового "Хеллбоя" (Видео)

Режиссерское кресло занял Ф. Гэри Грей, который до этого снял "Форсаж 8". За сценарий отвечают Мэтт Холлоуэй ("Железный человек"), Артур Маркам ("Трансформеры: Последний рыцарь") и Лоуэлл Каннингем, который работал над всеми предыдущими частями "Людей в черном".

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