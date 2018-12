В Сети появились проморолики финального сезона "Игры престолов"

Наконец-то телеканал HBO опубликовал новые проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов". В роликах показаны исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс. Видео появились на Twitter-канале HBO.

"Если вы хотите понять, что происходит, то у вас есть семь потрясающих сезонов, которые стоит пересмотреть. И стоит начать делать это прямо сейчас", – заявил Кит Харингтон в конце одного из промо-видео.

If you think you’re late to @GameOfThrones, don’t worry, I know a couple million people who would love to chat about it. pic.twitter.com/MWzDxn4x86

