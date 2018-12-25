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Назван самый популярный герой "Игры престолов"

Назван самый популярный герой &quot;Игры престолов&quot;
11:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Оправдаются ли ожидания зрителей или же им вновь предстоит пережить гибель любимых персонажей, станет ясно в апреле 2019 года.

И это не Джон Сноу, утверждает издание с замечательным названием Her. Портал провел собственный опрос, чтобы выяснить, как за последние годы изменились предпочтения поклонников сериала "Игра престолов". Судя по результатам исследования, в тройке любимцев миллионов фанатов остаются персонажи, которые по предположениям актеров и букмекеров имеют больше всего шансов пережить войну с Белыми Ходоками.

На первом месте, как и несколько лет до этого, оказался Тирион Ланнистер в исполнении Питера Динклейджа. Герой успел сменить несколько званий и повелителей, отправиться и вернуться из долгого путешествия, и в седьмом сезоне направился обратно в Вестерос. Большинство фанатских теорий признают, что у Тириона есть все шансы остаться в живых и, возможно, возглавить королевство.

В Сети появились проморолики финального сезона "Игры престолов"

На второй строчке бывший бастард, а ныне наследник Железного трона Джон Сноу. Персонаж не теряет популярности у фанатов с самого первого сезона, а теперь поклонники прочат ему роль Азор Ахая – героя, который одолеет Короля Ночи. Погибнет ли герой Кита Харингтона в этой войне или же займет законное место, зрители узнают только в заключительном сезоне.

И замыкает тройку лидеров Арья Старк. Одной из любимых героинь сериала и книг долгую жизнь прочат букмекеры, Шон Бин и большинство поклонников "Игры престолов". Даже актриса Мэйси Уильямс однажды сама намекнула на такой исход в своем Instagram-аккаунте.

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Игра престолов, Игры престолов, Тирион Ланнистер, Джон Сноу.
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