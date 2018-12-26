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Названы худшие фильмы 2018 года (Видео)

Названы худшие фильмы 2018 года (Видео)
08:44 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Презентовали рейтинг худших фильмов 2018 года.

Издание The Hollywood Reporter подвело киноитоги и рассказало читателям о худших фильмах, вышедших в этом году. В первую десятку попали неудачные экранизации, драмы и супергеройский блокбастер.

На первом месте оказалась криминальная драма "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой в главной роли. Фильм провалился в прокате и получил низкие оценки от критиков и зрителей. По мнению THR, картина Кевина Коннолли плохо поставлена, лишена напряжения и откровенно скучна. Да и Джон Траволта не смог создать оригинального персонажа, постоянно имитируя своих прошлых мафиозных героев.  

На второй строчке расположилась одна из самых провальных картин этого года – "Робин Гуд: Начало". Фильм повторил все ошибки "Меча короля Артура" от Гая Ричи и добавил собственные нестыковки. Новый "Робин Гуд" не смог показать ни увлекательного приключения, ни интересных героев, ни даже убедительных средневековых декораций. Именитые актеры также не спасли картину от кассового провала и негативных отзывов критиков. 

В тройку лидеров попала последняя часть БДСМ-франшизы "50 оттенков свободы". Зрители и критики в буквальном смысле освободились от пресной, скучной и ни в коем случае не провокационной экранизации романа Э.Л. Джеймс. К третьему фильму история растеряла все плюсы первой части и не смогла похвастаться ни сюжетом, ни визуалом, ни музыкальным сопровождением. 

Назван самый популярный герой "Игры престолов"

Помимо "призеров" аналитиками были отмечены: "Сама жизнь" -  Дэн Фогельман, "Веном" с Томом Харди, режиссер Рубен Флейшер. Также эксперты предостерегли кинолюбителей от "Щелкунчика и четырех королевств", от картин "Лос-Анджелес в огне", "Операция "Шаровая молния"" и таких претендентов как "Излом времени" с "Суспирия".

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Кино, Смотреть, 50 оттенков свободы, Худшие фильмы, Фильмы 2018, Кодекс Готти, Робин Гуд: Начало.
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