Названы худшие фильмы 2018 года (Видео)

Новости культуры: Презентовали рейтинг худших фильмов 2018 года.

Издание The Hollywood Reporter подвело киноитоги и рассказало читателям о худших фильмах, вышедших в этом году. В первую десятку попали неудачные экранизации, драмы и супергеройский блокбастер.

На первом месте оказалась криминальная драма "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой в главной роли. Фильм провалился в прокате и получил низкие оценки от критиков и зрителей. По мнению THR, картина Кевина Коннолли плохо поставлена, лишена напряжения и откровенно скучна. Да и Джон Траволта не смог создать оригинального персонажа, постоянно имитируя своих прошлых мафиозных героев.

На второй строчке расположилась одна из самых провальных картин этого года – "Робин Гуд: Начало". Фильм повторил все ошибки "Меча короля Артура" от Гая Ричи и добавил собственные нестыковки. Новый "Робин Гуд" не смог показать ни увлекательного приключения, ни интересных героев, ни даже убедительных средневековых декораций. Именитые актеры также не спасли картину от кассового провала и негативных отзывов критиков.

В тройку лидеров попала последняя часть БДСМ-франшизы "50 оттенков свободы". Зрители и критики в буквальном смысле освободились от пресной, скучной и ни в коем случае не провокационной экранизации романа Э.Л. Джеймс. К третьему фильму история растеряла все плюсы первой части и не смогла похвастаться ни сюжетом, ни визуалом, ни музыкальным сопровождением.

Помимо "призеров" аналитиками были отмечены: "Сама жизнь" - Дэн Фогельман, "Веном" с Томом Харди, режиссер Рубен Флейшер. Также эксперты предостерегли кинолюбителей от "Щелкунчика и четырех королевств", от картин "Лос-Анджелес в огне", "Операция "Шаровая молния"" и таких претендентов как "Излом времени" с "Суспирия".