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Стало известно, что фильм "Король льва" не будет точной копией мультфильма

Стало известно, что фильм &quot;Король льва&quot; не будет точной копией мультфильма
11:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Российская премьера нового "Короля льва" запланирована на 18 июля 2019 года.

В конце ноября студия Disney выпустила дебютный трейлер ремейка "Короля льва", в котором воссоздала ностальгические сцены из оригинала 24-летней давности. У многих сложилось впечатление, что на экраны выпустят тот же мультфильм, только снятый в 21 веке. Однако создатели уверяют, что это не так.

В интервью THR продюсер Шон Бэйли ясно дал понять, что грядущий проект не будет покадровым перезапуском классического мультфильма. Бэйли обещает поклонникам, что в новой версии они увидят сцены, которых не было в оригинале 1994 года.

Назван самый популярный герой "Игры престолов"

"Король-Лев" – почитаемый и любимый мультфильм во всем мире, поэтому мы не можем вырезать фрагменты, которые любят и чтят наши зрители. Но кое-что в фильме будет новым. Мы используем метод, сочетающий в себе анимацию и "живые действия". Это эволюционная технология, которую использовал Джон Фавро в "Книге джунглей", – сказал продюсер.

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