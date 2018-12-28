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Маколей Калкин извинился перед всеми грабителями за комедию "Один дома"

Маколей Калкин извинился перед всеми грабителями за комедию &quot;Один дома&quot;
07:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Серия комедий "Один дома" стала обязательной к просмотру в канун новогодних праздников, однако для грабителей это явно не самая веселая история.

Спустя 28 лет после выхода на экраны комедии "Один дома" Маколей Калкин опубликовал в своем Twitter извинения, адресованные всем грабителям.

"Мне так неудобно перед всеми грабителями, которые из-за меня так и не смогли обчистить дом на Рождество", – написал актер.

Напомним, что действие фильма разворачивается в канун Рождества, когда в дом к 8-летнему Кевину Маккалистеру врываются два горе-вора. Малыш устраивает ловушки для грабителей: поджигает волосы, запускает в лицо горячий утюг, натравливает ядовитого тарантула. В общем, изрядно калечит бедолаг и заставляет их надолго забыть о своем незаконном ремесле. 

Пост Маколея Калкина вызвал шквал неожиданных комментариев, оказалось, именно благодаря его герою и фильму "Один дома" воришки по всему миру теперь ничего не боятся.

Маколей Калкин воссоздал знаменитые сцены из "Один дома" (Видео)

"Я – вор. Твой фильм научил меня всему, что мне нужно знать об ограблении домов на Рождество. Я обойду все ловушки за считанные секунды", – похвастался один из фолловеров актера.

"Чувак, я ограбил 8 домов, и каждый раз надеялся встретить тебя, но пока удалось встретить только Элайджу Вуда", – посетовал другой пользователь.

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Праздник, Кино, Один дома, Рождество, Маколей Калкин, Новогодние праздники, Смотреть.
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