Скачать
Пятница, 28.12.2018

Появился новый трейлер фильма "За мечтой" (Видео)

В главной роли в картине снялась актриса Эль Фэннинг, известная по фильмам Красавица и чудовище и Роковое искушение. По сюжету фильма, девушка по имени Файолет живет на ферме с родителями, а в свободное время подрабатывает официанткой в местном кафе. Она любит петь, однако никогда не выступает перед большой публикой. Однажды услыхав пение девушки, оперный певец Влад убеждает ее принять участие в песенном реалити-шоу. В итоге жизнь героини в корне меняется.
korrespondent.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кино, Премьера, Видео, Трейлер, За мечтой, Фред Бергер, Эль Фэннинг.
13:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь