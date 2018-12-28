Появился новый трейлер фильма "За мечтой" (Видео)

В главной роли в картине снялась актриса Эль Фэннинг, известная по фильмам Красавица и чудовище и Роковое искушение. По сюжету фильма, девушка по имени Файолет живет на ферме с родителями, а в свободное время подрабатывает официанткой в местном кафе. Она любит петь, однако никогда не выступает перед большой публикой. Однажды услыхав пение девушки, оперный певец Влад убеждает ее принять участие в песенном реалити-шоу. В итоге жизнь героини в корне меняется.