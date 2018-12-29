Названы самые неприбыльные актеры 2018 года

Новости культуры: 49-летний Мэттью Макконехи возглавил рейтинг актеров, приносящих наименьший доход создателями фильмов.

Журнал Forbes составил ежегодный список актеров, которые в течении уходящего года заработали наименьшее количество денег. Результаты вас удивят.

Антилидером 2018 года стал 49-летний звездный американец Мэттью Макконехи ("Белый парень Рик", "Даллаский клуб покупателей", "Волк с Уолл-Стрит", "Темная башня"). Самый неприбыльный актер Голливуда за доллар гонорара принес продюсерам своих фильмов 1,1 доллар прибыли.

Для сравнения, самый прибыльный актер 2018 года 47-летний американец Джереми Реннер ("Мстители", "Ветренная река", "Ты водишь!") за один доллар гонорара отрабатывает 82,70 доллара.

В списке самых переоцененных знаменитостей следом за Мэттью оказался 44-летний Кристиан Бэйл (за один доллар гонорара актер заработал 1,5 доллара). В тройке также оказался Мэтт Дэймон (за один доллар - 3,7 доллара прибыли).

Полный список самых неприбыльных актеров 2018 года выглядит так:

1. Мэттью Макконахи (1 доллар гонорара -1,1 доллара прибыли).

2. Кристиан Бэйл (1 доллар гонорара - 1,5 доллара прибыли).

3. Мэтт Дэймон (1 доллар гонорара - 3,7 доллара прибыли).

4. Мелисса Маккарти (1 доллар гонорара - 4,9 доллара прибыли).

5. Риз Уизерспун (1 доллар гонорара - 5,2 доллара прибыли).

6. Дженнифер Лоуренс (1 доллар гонорара - 6 долларов прибыли).

7. Шарлиз Терон (1 доллар гонорара - 7,9 доллара прибыли).

8. Том Круз (1 доллар гонорара - 10,4 доллара прибыли).

9. Том Хэнкс (1 доллар гонорара - 12,1 доллара прибыли).

10. Бен Аффлек (1 доллар гонорара - 12,2 доллара прибыли).

Также журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых голливудских актрис 2018 года. На первом месте в списке оказалась американская актриса Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год 40,5 миллиона долларов.