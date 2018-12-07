Рейтинг самых высокооплачиваемых голливудских актрис 2018 года

Новости шоу бизнеса: Вашему вниманию список самых дорогих голливудских актрис 2018 года.

На первом месте в списке оказалась американская актриса Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год 40,5 миллиона долларов. Ее доходы возросли благодаря роли Черной вдовы в фильме киновселенной Marvel - Мстители: Война бесконечности.

Вторая строчка в рейтинге досталась звезде картины Малефисента Анджелине Джоли, которая заработала 28 миллионов долларов.

А замыкает тройку лидеров еще одна бывшая супруга Брэда Питта - Дженнифер Энистон. Ее годовой доход составил 19,5 миллиона долларов. Большую часть денег Джен заработала благодаря съемкам в рекламах авиакомпании Emirates, питьевой воды Smartwater и косметики Aveeno.

Совокупные гонорары 10 самых высокооплачиваемых актрис в 2018 году составили 186 млн долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что звезда фильма Ла-Ла Ленд Эмма Стоун, которая возглавляла список в прошлом году, сейчас не вошла даже в первую десятку.

10 самых высокооплачиваемых актрис 2018 года по версии Forbes:

1. Скарлетт Йоханссон - 40,5 млн долларов

2. Анджелина Джоли - 28 млн долларов

3. Дженнифер Энистон - 19,5 млн долларов

4. Дженнифер Лоуренс - 18 млн долларов

5. Риз Уизерспун - 16,5 млн долларов

6. Мила Кунис - 16 млн долларов

7. Джулия Робертс - 13 млн долларов

8. Кейт Бланшетт - 12,5 млн долларов

9. Мелисса Маккарти - 12 млн долларов

10. Галь Гадот - 10 млн долларов