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Воскресенье, 30.12.2018
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Итог 2018: объявлены самые лучшие сериалы года

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Итог 2018: объявлены самые лучшие сериалы года
19:44 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото из открытых источников

Новости культуры: На первом месте рейтинга оказался проект "Моя гениальная подруга", сценарий которого основан на одноименном произведении Элены Ферранте.

Вторую строчку списка занял сериал "Барри", в котором рассказывается история неудачливого киллера.

Третье место занимает проект "Убивая Еву" об аналитике MI5 Еве Поластри.

В топ десять также вошли сериалы "Нарко: Мексика", "Телохранитель" и "Черная молния".

Кадр из фильма "Нарко: Мексика"

Напомним ранее, что фильм "Птичий короб" стал рекордсменом Netflix по просмотрам. Хоррор "Птичий короб" от Netflix с Сандрой Буллок в главной роли, трейлер которого стал хитом сети, за первую неделю посмотрели более 45 миллионов подписчиков стримингового сервиса. Этот показатель является рекордным за всю его историю, отмечается на странице компании в Twitter. Картина стала доступна для просмотра 21 декабря, накануне рождественских праздников.

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Все по теме:

Кино, Телохранитель, Сериалы, Барри, 2018, "Черная Молния", Убивая Еву, Нарко: Мексика, Итог 2018, Моя гениальная подруга.
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