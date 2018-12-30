Итог 2018: объявлены самые лучшие сериалы года

Новости культуры: На первом месте рейтинга оказался проект "Моя гениальная подруга", сценарий которого основан на одноименном произведении Элены Ферранте.

Вторую строчку списка занял сериал "Барри", в котором рассказывается история неудачливого киллера.

Третье место занимает проект "Убивая Еву" об аналитике MI5 Еве Поластри.

В топ десять также вошли сериалы "Нарко: Мексика", "Телохранитель" и "Черная молния".

Кадр из фильма "Нарко: Мексика"

Напомним ранее, что фильм "Птичий короб" стал рекордсменом Netflix по просмотрам. Хоррор "Птичий короб" от Netflix с Сандрой Буллок в главной роли, трейлер которого стал хитом сети, за первую неделю посмотрели более 45 миллионов подписчиков стримингового сервиса. Этот показатель является рекордным за всю его историю, отмечается на странице компании в Twitter. Картина стала доступна для просмотра 21 декабря, накануне рождественских праздников.