Фильмы для новогоднего настроения (Видео)

Новости культуры: 15 новогодних фильмов, которые стоит посмотреть на праздники, чтобы создать себе праздничное, немного романтичное настроение.

Приближается череда зимних праздников – католическое и православное Рождество, Новый год, Старый новый год, Крещение. Наше новогоднее настроение постепенно формируется, когда мы начинаем выбирать подарки под елку для родных и близких, украшаем дом и наряжаем елку и придумываем праздничное меню.

Не меньшее значение для атмосферы праздника имеет просмотр новогодних фильмов: они окутывают нас настроением и предчувствием магии, помогают забыть о суете и дедлайнах, которые скапливаются в последние дни года.

Один дома

(Home Alone, 1990, США, комедия)

Этот фильм стал классикой и неотъемлемой частью новогодних праздников. История о маленьком Кевине, которого в спешке сборов на самолет забыли дома родители. Мальчик проводит время, развлекаясь как может: заказывает любимую пиццу, смотрит боевики, которые не разрешали смотреть взрослые, играет в игры и ест килограммами мороженое.

Но все же скучает за своей большой семьей, ведь остаться одному на праздники не самое веселое, да и, как оказалось, опасное занятие.

Реальная любовь

(Love Actually, 2003, Великобритания, США, Франция, драма, мелодрама)

Сюжет фильма состоит из десяти параллельно развивающихся историй. Действие начинается за пять недель до Рождества, а кульминация всех сюжетов приходится на Сочельник, когда действие фильма причудливым образом переплетает между собой всех персонажей.

Ведь любовь бывает разная - незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление и экстатическая, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая, неизящная и неравная.

Гринч - похититель Рождества

(How the Grinch Stole Christmas, 2000, США, Германия, фэнтези, комедия)

Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его - Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Жил он на высокой горе с единственным своим другом, псом по кличке Макс, затаив обиду на жителей городка.

Больше всего Гринч ненавидел Рождество. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда.

Дневник Бриджет Джонс

(Bridget Jones's Diary, 2001, Великобритания, Франция, США, мелодрама, комедия)

Бриджет Джонс - незамужняя 32-летняя женщина, комплексующая по поводу лишнего веса. На Рождество, которое она, всегда проводит в доме родителей, мать знакомит ее с Марком Дарси. Дарси не становится для Бриджет "мужчиной мечты" - напротив, между ними появляется антипатия, а влюбляется она в своего неотразимого начальника Дэниэла.

Но, как оказалось, осуществить мечты и найти истинную любовь гораздо сложней, чем это представляла героиня.

Четыре Рождества

(Four Christmases, 2008, Германия, США, мелодрама, комедия)

Брэд и Кейт встречаются три года, живут вместе, посещают уроки танцев, развлекаются и проводят рождественские каникулы. Они идеальная пара и ярые противники брака и семейных уз. В канун очередного Рождества, когда все семьи, по традиции, собираются вместе, Кейт и Брэд собираются лететь на Фиджи, но все авиарейсы отменены из-за сильного тумана.

Теперь им не удастся улизнуть от своих родственников, и придется навестить целых четыре Рождества.

Подарок на Рождество

(Jingle All the Way, 1996, США, комедия)

Ужасно занятый на работе отец постоянно опаздывает на семейные мероприятия. После очередной "неявки" на выступление собственного сына он обещает купить ему на Рождество суперигрушку - Турбомена и, естественно, в суете рождественских хлопот благополучно забывает об обещании.

Теперь нашему герою надо успеть найти игрушку, потому что сын не простит его, если он ее ему не подарит.

Плохой Санта

(Bad Santa, 2003, Германия, США, драма, комедия)

Вилли - необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. В прошлом он отсидел в тюрьме, был не единожды женат, а ныне - похотливый алкоголик и неудачник.

Он в прямом смысле плохой Санта! Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтобы в этот раз довести задуманное до конца!

Чудо на 34-й улице

(Miracle on 34th Street, 1994, США, мелодрама, фентези)

Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. Но шестилетняя Сьюзан знает "секрет" и не верит в Санта-Клауса. Она, как и все ребята, составляет свой рождественский список для Санты, не рассчитывая получить самые желанные подарки.

Но чудо происходит после встречи с Санта-Клаусом в универмаге: она понимает, что Санта самый что ни на есть настоящий и заветные мечты обязательно сбудутся.

Счастливого Рождества

(Joyeux Noël, 2005, Франция, Германия, Великобритания, драма, мелодрама)

В канун Рождества 1914 года шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, англичан и французов.

Ружья были оставлены на дне окопов, а сами солдаты и офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы обменяться сигаретами, разделить шоколад и пожелать друг другу: Счастливого Рождества!

Теперь я буду любить тебя

(Украина, 2015, комедия)

Украинская версия популярных американских новогодних романтических фильмов. По сюжету, под Рождество от успешного ресторатора по имени Мишель уходит супруга.

Именно в этот момент он знакомится с привлекательной молодой девушкой, которая также переживает горькое расставание с возлюбленным.

Щелкунчик и четыре королевства

(The Nutcracker and the Four Realms, 2018, США, фэнтези, приключения, семейный)

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей.

Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

Приключения S Николая

(Украина, 2018, комедия, семейный фильм)

Фильм о приключениях второклассника Артема, чья семья недавно переехала из большого города в дом в Карпатах. К Артему накануне Дня Святого Николая неожиданно приходит сам Николай, а на самом деле - вор в костюме волшебника.

Мальчику вместе с сестрой-подростком и местными ребятишками приходится проявить настоящую смелость и находчивость, чтобы победить вора и спасти настоящего Николая.

Рождественская сказка

(Un conte de Noël, 2008, Франция, драма, комедия)

Юнона и Абель - пожилая супружеская пара. На Рождество их дети должны собраться под крышей родительского дома все вместе впервые за шесть лет. Старшая дочь Элизабет приезжает со своим замкнутым ребенком Полем, Анри привозит любовницу, младший из сыновей Иван прибывает с преданной женой Сильвией и двумя детьми.

Но на повестке дня будет не только праздник в теплом семейном кругу. Для Юноны, у которой обнаружили лейкемию, это Рождество может стать последним.

Ноэль

(Noel, 2004, США, Канада, драма)

Рождество в Нью-Йорке - самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья.

Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.