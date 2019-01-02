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Среда, 02.01.2019
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Netflix презентовала трейлер ожидаемой комедии "Последний смех" (Видео)

Netflix презентовала трейлер ожидаемой комедии &quot;Последний смех&quot; (Видео)
13:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: В 2019 году киноманов ждет приятный сюрприз – студия опубликовала тизер очередной новинки.

В 2019 году у киноманов будет немалый выбор фильмов для просмотра. Студия Netflix опубликовала тизер очередной новинки – комедии "Последний смех" (The last laugh).

Главные роли в комедии "Последний смех" исполнили актеры Чеви Чейз, Ричард Дрейфус и Энди Макдауэлл. Голливудские звезды рассказали историю пенсионеров, которые не намерены опускать руки и занимать место на диване.

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По сюжету комедии, менеджер по поиску талантов и вдовец Эле Хартэ встречает своего бывшего клиента Бадди Грина. В свое время он отказался от блестящей карьеры комика, выбрав спокойную семейную жизнь. Эле, который не видел Бадди 50 лет, убеждает его вспомнить прошлое и отправиться в гастрольный тур по США, где мужчина представит свое юмористическое шоу. Но на пенсионеров ждут не только выступления, но и забавные приключения.

Премьера комедии "Последний смех" от режиссера Грега Приткина запланирована на 11 января.

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Фильм, Премьера, Комедия, Трейлер, Энди МакДауэлл, Netflix, Ричард Дрейфус, The last laugh, Последний смех, Чеви Чейз, Грег Приткин.
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