Netflix презентовала трейлер ожидаемой комедии "Последний смех" (Видео)

Новости культуры: В 2019 году киноманов ждет приятный сюрприз – студия опубликовала тизер очередной новинки.

В 2019 году у киноманов будет немалый выбор фильмов для просмотра. Студия Netflix опубликовала тизер очередной новинки – комедии "Последний смех" (The last laugh).

Главные роли в комедии "Последний смех" исполнили актеры Чеви Чейз, Ричард Дрейфус и Энди Макдауэлл. Голливудские звезды рассказали историю пенсионеров, которые не намерены опускать руки и занимать место на диване.

По сюжету комедии, менеджер по поиску талантов и вдовец Эле Хартэ встречает своего бывшего клиента Бадди Грина. В свое время он отказался от блестящей карьеры комика, выбрав спокойную семейную жизнь. Эле, который не видел Бадди 50 лет, убеждает его вспомнить прошлое и отправиться в гастрольный тур по США, где мужчина представит свое юмористическое шоу. Но на пенсионеров ждут не только выступления, но и забавные приключения.

Премьера комедии "Последний смех" от режиссера Грега Приткина запланирована на 11 января.