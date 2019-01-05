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Уволив Деппа из франшизы Disney сэкономит порядка 90 миллионов долларов

Уволив Деппа из франшизы Disney сэкономит порядка 90 миллионов долларов
19:42 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Disney собирается "перезапустить" франшизу – уже без Джонни Деппа, но с какой-нибудь женщиной в главной роли.

В конце 2018 года поклонников "Пиратов Карибского моря" и лично Джека Воробья (Капитана Джека Воробья, простите) ждал неприятный сюрприз: стало известно, что Disney собирается "перезапустить" франшизу – уже без Джонни Деппа, но с какой-нибудь женщиной в главной роли.

Теперь же выясняются любопытные подробности: оказывается, за счет увольнения Деппа из франшизы Disney сэкономит порядка 90 миллионов долларов.

Не привлекая Джонни Деппа к разработке шестой части "Пиратов Карибского моря", Disney, по оценкам экспертов, сэкономит ориентировочно 90 миллионов долларов – похоже, что все 15 лет, снимаясь последовательно в предыдущих 5 частях франшизы, Депп обходился Disney достаточно дорого.

Впрочем, все эти фильмы исправно приносили Disney сотни миллионов прибыли, и лишь последний на данный момент – "Мертвецы не рассказывают сказки" – в американском прокате собрал много меньше своих предшественников. Для Disney это стало сигналом того, что Джонни Депп свой высокий ценник больше не оправдывает – и с актером решили попрощаться.

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Над "ребутом" "Пиратов Карибского моря" прямо сейчас работают уже зарекомендовавшие себя сценаристы – Ретт Риз и Пол Верник, подарившие зрителям "Добро пожаловать в Zомбиленд" и "Дэдпула".

Глава Disney Production Шон Бэйли уже пообещал франшизе "новую энергию", но каких-либо конкретных подробностей о будущем фильме (в том числе и о том, какой актрисе предстоит заменить Деппа и встать во главе франшизы) пока нет.

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Дисней, Джонни Депп, Пираты Карибского моря, Джек Воробей.
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