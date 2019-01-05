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Самый нелегально скачеваемый сериал 2019 года

Самый нелегально скачеваемый сериал 2019 года
21:12 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: "Игра престолов" в этом году передали эстафетную палочку "Ходячим мертвецам".

Несколько лет подряд сомнительной чести стать самым популярным у любителей незаконно скачать сериал проектом удостаивалась "Игра престолов" – но в этом году эстафетную палочку приняли "Ходячие мертвецы". В отсутствие нового сезона "ИП" именно "Ходячие" стали самым скачиваемым нелегально сериалом 2018 года.

Согласно данным TorrentFreak о скачивании пользователями нелегального контента, первая десятка самых популярных (у интернет-пиратов) сериалов в 2018 году выглядит так:

  • Ходячие мертвецы
  • Флэш
  • Теория большого взрыва
  • Викинги
  • Титаны
  • Стрела
  • Сверхъестественное
  • Мир Дикого запада
  • Легенды завтрашнего дня
  • Форс-мажоры

Эндрю Линкольн вернется к роли Рика Граймса в спин-оффе "Ходячих мертвецов

Поскольку у "Игры престолов" в 2018 году новых эпизодов не выходило, "просадка" популярности проекта у тех, кто скачивает фильмы и сериалы с торрентов, вполне объяснима. А вот у "Ходячих", наоборот, год выдался исключительно насыщенным – вспомнить хотя бы уход Эндрю Линкольна, – так что постоянное падение рейтингов не помешало сериалу завоевать первое место в этом сомнительном списке.

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Ходячие Мертвецы, Викинги, Теория большого взрыва, Сверхъестественное, Стрела, Форс-мажоры, Флэш, Мир Дикого Запада, Легенды завтрашнего дня, Титаны, Сериаллы.
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