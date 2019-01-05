Самый нелегально скачеваемый сериал 2019 года

Новости культуры: "Игра престолов" в этом году передали эстафетную палочку "Ходячим мертвецам".

Несколько лет подряд сомнительной чести стать самым популярным у любителей незаконно скачать сериал проектом удостаивалась "Игра престолов" – но в этом году эстафетную палочку приняли "Ходячие мертвецы". В отсутствие нового сезона "ИП" именно "Ходячие" стали самым скачиваемым нелегально сериалом 2018 года.

Согласно данным TorrentFreak о скачивании пользователями нелегального контента, первая десятка самых популярных (у интернет-пиратов) сериалов в 2018 году выглядит так:

Ходячие мертвецы

Флэш

Теория большого взрыва

Викинги

Титаны

Стрела

Сверхъестественное

Мир Дикого запада

Легенды завтрашнего дня

Форс-мажоры

Поскольку у "Игры престолов" в 2018 году новых эпизодов не выходило, "просадка" популярности проекта у тех, кто скачивает фильмы и сериалы с торрентов, вполне объяснима. А вот у "Ходячих", наоборот, год выдался исключительно насыщенным – вспомнить хотя бы уход Эндрю Линкольна, – так что постоянное падение рейтингов не помешало сериалу завоевать первое место в этом сомнительном списке.