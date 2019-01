Санса Старк и Дейенерис встретились в новом тизере 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

НBO показал новый видео ролик, посвященный весеннему телесезону и возвращению в эфир своих самых популярных проектов; "Игре престолов" в видео отвели всего несколько секунд, но и их хватило, чтобы "взорвать" Интернет.

Сцена финального сезона "Игры престолов", в которой Дейенерис Таргариен прибывает в Винтерфелл и обменивается любезностями с Сансой Старк, которая говорит героине Эмилии Кларк, что "Винтерфелл к вашим услугам". Наблюдают за "встречей на высшем уровне" наши старые знакомые – Джорах Мормонт, Бриенна и Джон Сноу.

Sansa Stark you are truly your fathers daughter #GameofThrones #ForTheThrone pic.twitter.com/XLv6hj59al

— Sofi (@dobbypfvr) 7 января 2019 г.