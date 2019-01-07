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Санса Старк и Дейенерис встретились в новом тизере 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

Санса Старк и Дейенерис встретились в новом тизере 8 сезона &quot;Игры престолов&quot; (Видео)
10:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: В видео показали сцену из финального сезона "Игры престолов".

НBO показал новый видео ролик, посвященный весеннему телесезону и возвращению в эфир своих самых популярных проектов; "Игре престолов" в видео отвели всего несколько секунд, но и их хватило, чтобы "взорвать" Интернет.

Сцена финального сезона "Игры престолов", в которой Дейенерис Таргариен прибывает в Винтерфелл и обменивается любезностями с Сансой Старк, которая говорит героине Эмилии Кларк, что "Винтерфелл к вашим услугам". Наблюдают за "встречей на высшем уровне" наши старые знакомые – Джорах Мормонт, Бриенна и Джон Сноу.

А вот и факт, который заставит вас ностальгически вздохнуть: практически то же самое, только в другом порядке, отец Сансы, Нед Старк, сказал Роберту Баратеону, когда король прибыл в Винтерфелл в самом первом эпизоде "Игры престолов".

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Кино, Видео, Трейлер, Тизер, Смотреть, Игры престолов, Санса Старк, Дейенерис.
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