"Игра престолов" нашла новых героев

Новости культуры: Телеканал HBO назвал имя режиссера пилотного эпизода приквела сериала "Игра престолов", а также объявил основной актерский состав проекта.

Первый эпизод снимет С. Дж. Кларксон, которая также будет исполнительным продюсером шоу. Кларксон работала над "Декстером", "Доктором Хаусом" и другими известными шоу.

Ранее Джордж Мартин раскрыл название нового сериала. Кроме того, было известно, что в приквеле сыграют Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус. Теперь к ним присоединилось еще восемь актеров, а именно:

актриса Наоми Аки ("Доктор Кто", "Звездные войны. Эпизод 9");

ирландская актриса Денис Гоф ("Колетт");

актер Джейми Кэмпбелл Бауэр ("Суинни Тод", "Сумерки");

актриса театра Шейла Атим ("Куртизанки")

актер Иванно Джеремайя ("Доктор Кто", "Черное зеркало");

актриса Джорджи Хенли ("Хроники Нарнии");

актер Алекс Шарп ("Как разговаривать с девушками на вечеринке");

актер Тоби Регбо ("Последнее королевство", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда").

Кого именно они будут играть, пока не сообщается.

Действие картины будет происходить в мире "Игры престолов", но за тысячи лет до событий основного сериала. Даты выхода у приквела пока нет.

Напомним, восьмой и последний сезон "Игры престолов" запланирован к показу в апреле 2019 года. В нем будут всего шесть серий. По словам старшего вице-президента канала Франчески Орси, в финале картины погибнут много персонажей.