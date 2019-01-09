"Игра престолов" нашла новых героев

Первый эпизод снимет С. Дж. Кларксон, которая также будет исполнительным продюсером шоу. Кларксон работала над "Декстером", "Доктором Хаусом" и другими известными шоу.
Ранее Джордж Мартин раскрыл название нового сериала. Кроме того, было известно, что в приквеле сыграют Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус. Теперь к ним присоединилось еще восемь актеров, а именно:
Кого именно они будут играть, пока не сообщается.
Действие картины будет происходить в мире "Игры престолов", но за тысячи лет до событий основного сериала. Даты выхода у приквела пока нет.
Напомним, восьмой и последний сезон "Игры престолов" запланирован к показу в апреле 2019 года. В нем будут всего шесть серий. По словам старшего вице-президента канала Франчески Орси, в финале картины погибнут много персонажей.