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Кино-герои "Мстителей" промеряют на себя роли ведущих на церемонии "Оскар 2019"

Кино-герои &quot;Мстителей&quot; промеряют на себя роли ведущих на церемонии &quot;Оскар 2019&quot;
17:30 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото из открытых источников

Новости культуры: Продюсеры пригласили поучаствовать в торжественном мероприятии ключевых актеров киновселенной Marvel.

Ход и правда весьма удачный, на волне популярности супергероев появление Роберта Дауни младшего, Криса Эванса, Марка Руффало и других звезд франшизы "Мстители" привлечет колоссальное внимание публики к "Оскару". А внимание – это как раз то, в чем очень нуждается престижная премия. Судя по рейтингам, предыдущие церемонии вручения "Оскара" с каждым годом собирали у телеэкранов все меньше и меньше зрителей.

Новости Голливуда: Оскар 2019 будет проводится без ведущего
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Организаторы пока не раскрыли, кто именно будет развлекать гостей вечером 24 февраля, но, по слухам, на сцене найдется место для всех актеров из самого ожидаемого блокбастера этого года "Мстители: Финал". Так что готовьтесь к шуточкам про Таноса и Перчатку бесконечности.

Напомним, что ранее предполагалась, что "хозяином" церемонии выступит Кевин Харт. Но представители ЛГБТ-сообществ "раскопали" старые твиты комика, в которых он нелицеприятно отзывается о геях. После чего, извинившись, Харт отказался от почетной должности во избежание общественного порицания.

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Мстители, Фильм, Знаменитости, Герои, Ведущие, Статуэтка, Оскар 2019.
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