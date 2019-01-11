Кино-герои "Мстителей" промеряют на себя роли ведущих на церемонии "Оскар 2019"

Новости культуры: Продюсеры пригласили поучаствовать в торжественном мероприятии ключевых актеров киновселенной Marvel.

Ход и правда весьма удачный, на волне популярности супергероев появление Роберта Дауни младшего, Криса Эванса, Марка Руффало и других звезд франшизы "Мстители" привлечет колоссальное внимание публики к "Оскару". А внимание – это как раз то, в чем очень нуждается престижная премия. Судя по рейтингам, предыдущие церемонии вручения "Оскара" с каждым годом собирали у телеэкранов все меньше и меньше зрителей.

Организаторы пока не раскрыли, кто именно будет развлекать гостей вечером 24 февраля, но, по слухам, на сцене найдется место для всех актеров из самого ожидаемого блокбастера этого года "Мстители: Финал". Так что готовьтесь к шуточкам про Таноса и Перчатку бесконечности.

Напомним, что ранее предполагалась, что "хозяином" церемонии выступит Кевин Харт. Но представители ЛГБТ-сообществ "раскопали" старые твиты комика, в которых он нелицеприятно отзывается о геях. После чего, извинившись, Харт отказался от почетной должности во избежание общественного порицания.