Алина Гросу снова решила попробовать себя в кино

Новости культуры: Ни для кого не секрет, что украинская звезда Алина Гросу — не только певица, но еще и очень талантливая актриса.

Стало известно, что 14 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 16-серийной картины "Тайная любовь" совместного производства компании Star Media и канала, где одну из главных ролей сыграла популярная певица Алина Гросу.

"Тайная любовь" — это украинская адаптация корейского формата. В центре сюжета — жизнь Любы Зацепиной с ее мечтами, планами, жизненной драмой и все во имя любви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu) 9 Янв 2019 в 11:57 PST

Одну из главных ролей сыграла Алина Гросу, и вот что она говорит по этому поводу:

Было огромное количество кастингов на эту роль, я проходила их трижды. Последний раз – в свой день рождения. Так совпало: я в тот момент находилась в Москве и вечером надо было уезжать. Так что я даже не отпраздновала, поехала прямо на пробы. И абсолютно не сожалею: теперь я понимаю, что не просто так уехала, не отметив праздник, было ради чего. Это очень интересная роль, мне нравится и сама идея, и то, как ее реализуют. Я специально не смотрела корейскую версию, чтобы она не мешала мне развивать моего персонажа.

А получилось ли это у Алины, можно будет увидеть уже 14-го января.