Украинский комедия побила кассовый рекорд

Новости культуры: Романтическая комедия «Я. Ты. Он. Она» заработала к старому Новому году 60,87 млн гривен.

То, что романтическая комедия с Владимиром Зеленским в главной роли, который был еще и одним из режиссеров ленты, побьет кассовый рекорд для украинских фильмов, установленный в прошлом году еще одной романтической комедией «Безумная свадьба», было ясно уже после первого уик-энда. Вопрос был лишь в том, когда именно она превзойдет собранную предыдущим рекордсменом сумму в 54,9 млн гривен. Как выяснилось, для этого понадобилось всего две недели.

В целом же в первой десятке лидеров по кассовым сборам в Украине по итогам второго уик-энда 2019-го года находятся три украинских фильма – «Я. Ты. Он. Она», «11 детей из Моршина» и «Секс и ничего личного». Такой показатель – один из самых высоких в Европе.

Так что можно сказать, что споры по поводу целесообразности государственного финансирования украинского кинематографа пора заканчивать. Кстати, вчера руководитель Госкино Филипп Ильенко сообщил на своей странице в Facebook, что в 2018-м году на производство фильмов в Украине было потрачено 479 млн 929,6 тыс гривен. Причем план по госфинансированию был выполнен на 100% впервые.

Тут надо понимать два обстоятельства. Первое – во многих странах, и в Украине в том числе, то, что фильм на какую-то часть своего бюджета финансируется государством, является для частных инвесторов сигналом о том, что в него можно вкладывать деньги, поскольку фильм будет снят и выйдет в прокат. Иначе говоря – без государственных капиталовложений не было бы и частных.

Обстоятельство второе – на данном этапе производить скрупулезные бухгалтерские подсчеты, какой фильм окупил государственные вложения в него, а какой – нет, бессмысленно. Ведь речь идет о том, чтобы поднять всю отрасль в целом, приучить зрителя смотреть свое отечественное кино. И это уже получается – ведь еще несколько лет назад трудно было представить, что три украинских фильма будут в лидерах проката.