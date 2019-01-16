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В сети появился первый трейлер сериала "Вдова" с Кейт Бекинсейл

В сети появился первый трейлер сериала &quot;Вдова&quot; с Кейт Бекинсейл
12:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Премьера сериала "Вдова" состоится 1 марта 2019 года.

45-летняя Кейт Бекинсейл вновь возьмется за оружие – уже не в "Другом мире", а в грядущем сериале "Вдова". Стриминговый сервис Amazon представил дебютный трейлер одного из своих самых амбициозных проектов. По словам создателей, зрителей ждет жесткий триллер, в котором главной героине придется найти ответы на множество загадок, выжить в опасных джунглях Конго и понять, не сходит ли она с ума.

Сюжет сериала познакомит зрителей с Джорджией Уэллс, которая потеряла мужа в авиакатастрофе. Она не может смириться с его смертью, потому что на месте обломков тела ее супруга так и не нашли. Когда в один день Джорджия вдруг видит его по телевизору, героиня отправляется в погоню за призраками. Впереди ее ждет запутанная история в самом сердце африканских джунглей, которая может стоить ей жизни. 

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Первый сезон "Вдовы" будет состоять из восьми эпизодов. За постановку шоу взялись режиссеры Сэмюэл Донован и Оливер Блэкберн, известные по сериалам "Стартап" и "Лжец". Компанию Кейт Бекинсейл составят Чарльз Дэнс ("Игра престолов"), Бабс Олусанмокун ("Черное зеркало") и другие. Представитель Amazon Брэд Бил подчеркнул, что шоураннеры проекта Гарри и Джек Уильямс создали очень мощную историю и сильную, яркую героиню, которую на экране воплотила одна из талантливых актрис Голливуда.

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