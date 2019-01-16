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&quot;Оскар 2019&quot; может войти в историю как самая скандальная церемония
"Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония

"Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония

&quot;Оскар 2019&quot; может войти в историю как самая скандальная церемония
18:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: От шоу отказался ведущий, а теперь представителей Киноакадемии обвинили в ущемлении прав актеров.

91-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" может войти в историю как самая скандальная. Сначала от шоу отказался ведущий, а теперь представителей Киноакадемии обвинили в ущемлении прав актеров.

Чуть больше месяца остается до потрясающего шоу, которое прогремит в Лос-Анджелесе. Десятки кинозвезд приедут в город, чтобы принять участие в церемонии награждения "Оскар 2019". Однако знаковое для Голливуда шоу может не только остаться без ведущих, но и стать самым скандальным в истории.

Гильдия актеров США, которая ежегодно вручает награды SAG Awards, на официальном сайте предъявила резонансное обвинение своим коллегам из Киноакадемии. По их словам, организаторы "Оскара" оказывают давление на звезд и запрещают им участвовать в других церемониях.

"Мы получили несколько жалоб и сами стали очевидцами тактики давления от Киноакадемии, целью которой является попытка контролировать появление звезд на кинопремиях. Это корыстное запугивание членов SAG Awards, направленное на ограничение наших возможностей в праздновании соотечественников за их работу на протяжении всего сезона. Актеры должны иметь возможность принимать любое предложение и решать, участвовать ли в анонсированных праздниках", – говорится в заявлении.

Отметим, что сезон награждений – это особое время в Голливуде, когда звезды популярных кинолент получают награды за свой талант. Поэтому Гильдия актеров США надеется, что все приглашенные гости придут на их церемонию, которая состоится 28 января в Лос-Анджелесе, и не будут учитывать давление со стороны представителей Оскара.

Премия "Оскар-2019": претенденты в категории "лучший фильм" (Видео)

Напоминаем, что 91 церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов кинопремии пройдет почти месяцем ранее – 22 января. В лонг-лист претендентов на премию "Оскар" вошли две украинские ленты: "Переломный момент: Война за демократию в Украине" Олеся Санина и Марка Харриса в категории "Лучший документальный фильм" и фильм "Донбасс" Сергея Лозницы в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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Скандал, Оскар, Актеры, Ведущий, Церемония награждения, Оскар 2019, Права актеров.
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