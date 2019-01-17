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Кит Харингтон унес статую своего регоя со съемок "Игры престолов" (Видео)

Кит Харингтон унес статую своего регоя со съемок &quot;Игры престолов&quot; (Видео)
15:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Эту самую статую можно увидеть в недавно вышедшем трейлере восьмого сезона.

После окончания съемок многие актеры забирают себе памятные вещи, сувениры или реквизит, напоминающий о сыгранном персонаже, а Кит Харингтон решил не мелочиться и забрал со съемочной площадки статую своего героя Джона Сноу.

В видео Джон Сноу и его младшие сестры Санса Старк и Арья Старк подходят к своим каменным изваяниям, и лишь фигура Джона выглядит состарившейся. Значит ли это, что он единственный из семейства Старков останется в живых? 

Но вернемся к статуе: оказывается, в настоящее время она хранится в пристройке возле дома Кита Харингтона. Об этом актер рассказал в передаче Zoe Ball Breakfast Show: 

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"Знаете, я ведь сохранил статую, ту, что вы видели в склепе. Ее отправили ко мне домой, и теперь она стоит у меня в сарае. Я был единственный, кто сохранил свое изображение, вот какой я самовлюблённый. Думаю, сделаю из нее украшение для сада или что-то подобное".

Напомним, финальный сезон культового сериала "Игра престолов" стартует в эфире канала HBO 14 апреля.

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Кино, Видео, Трейлер, Смотреть, Игры престолов, Кит Харингтон, Джон Сноу, Фигура Джона.
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