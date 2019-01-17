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Классные постеры к предстоящему фильму "Капитан Марвел"

Классные постеры к предстоящему фильму &quot;Капитан Марвел&quot;
16:49 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Наконец-то появились новенькие постеры персонажей супергеройского блокбастера "Капитан Марвел".

В главной роли в картине снимаются Бри Ларсон, а также Джуд Лоу (доктор Уолтер Лоусон), Бен Мендельсон (главный антагонист, предположительно – лидер расы скруллов) и Сэмюел Л. Джексон (Ник Фьюри), которые, в частности, и появились на постерах.

Действие блокбастера будет разворачиваться в 1990 годах и расскажет о том, как пилот ВВС США Кэрол Дэнверс стала супергероиней — Капитаном Марвел. В оригинальных комиксах Кэрол Денверс появилась в 1968 году и получила суперсилу в результате взрыва одного из устройств крии.

Это будет первая сольная лента супергероя-женщины. Также это будет первый фильм Marvel, сорежиссером которого будет женщина – режиссерское кресло делят Анна Боден и Райан Флек.

Премьера фильма "Капитан Марвел" в Украине запланирована на 7 марта 2019 года.

Напомним ранее, что вышел новый трейлер фильма "Капитан Марвел".

Новый тизер-ролик состоит в основном из материла, который нам уже плоказывали в предыдущих двух трелерах, но есть в нем и несколько новым сцен. Мы уже знали, что Captain Marvel вернет на экраны столь полюбившегося многим поклонникам MCU агента Колсона. Собственно, его-то в уже хорошо знакомом исполнении актера Кларка Грегга мы и видим в нескольких кадрах видео.

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Instagram, Постеры, Капитан Марвел, Бри Ларсон.
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