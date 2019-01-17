Голливудский актер назвал дату выхода продолжения "Миссия невыполнима"

Новости культуры: О том, что зрителя ждет седьмая и восьмая часть "Миссия невыполнима" Круз сообщил в своем Twitter.

К посту актер прикрепил анонсирующий будущие картины видеоролик. "Летом 2021 и 2022 года", – написал актер в комментарии к публикации.

Известно, что постановщиком предстоящих картин выступит американский режиссер Кристофер Маккуорри, ранее работавший над созданием фильмов "Миссия невыполнима-5: Племя изгоев" (2015) и "Миссия невыполнима 6: Последствия" (2018).

Пока не сообщается, кто из основного актерского состава предыдущих частей "Миссия невыполнима" присоединиться к Тому в лентах 2021 и 2020 года. Подробности сюжета будущих фильмов тоже не раскрываются.

Summer 2021 and Summer 2022 pic.twitter.com/V6SNvZx2La — Tom Cruise (@TomCruise) 15 января 2019 г.

Ранее актер признавался, что обсуждал со сценаристами возможность – отправить своего героя в космос, однако, пока что это остается лишь в планах.

Отметим, что на момент выхода восмой части приключенческого боевика, актеру исполнится 60 лет. При этом, все опасные трюки Круз выполняет самостоятельно.