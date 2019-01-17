Скачать
Четверг, 17.01.2019
Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
Афиша интересных событий в Украине на 19-20 января
Афиша интересных событий в Украине на 19-20 января

Голливудский актер назвал дату выхода продолжения "Миссия невыполнима"

Голливудский актер назвал дату выхода продолжения &quot;Миссия невыполнима&quot;
20:00 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: Телеграф

Новости культуры: О том, что зрителя ждет седьмая и восьмая часть "Миссия невыполнима" Круз сообщил в своем Twitter.

К посту актер прикрепил анонсирующий будущие картины видеоролик. "Летом 2021 и 2022 года", – написал актер в комментарии к публикации.

Известно, что постановщиком предстоящих картин выступит американский режиссер Кристофер Маккуорри, ранее работавший над созданием фильмов "Миссия невыполнима-5: Племя изгоев" (2015) и "Миссия невыполнима 6: Последствия" (2018).

Пока не сообщается, кто из основного актерского состава предыдущих частей "Миссия невыполнима" присоединиться к Тому в лентах 2021 и 2020 года. Подробности сюжета будущих фильмов тоже не раскрываются.

Ранее актер признавался, что обсуждал со сценаристами возможность – отправить своего героя в космос, однако, пока что это остается лишь в планах.

Названы самые неприбыльные актеры 2018 года

Отметим, что на момент выхода восмой части приключенческого боевика, актеру исполнится 60 лет. При этом, все опасные трюки Круз выполняет самостоятельно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Том Круз, Миссия невыполнима, Дата выхода, Twitter, Голливудский актер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
03 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
04 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Великобритания арестовала сухогруз РФ
Великобритания арестовала сухогруз РФ
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь