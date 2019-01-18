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Страшная правда о съемках в сериале "Игры престолов"

Страшная правда о съемках в сериале &quot;Игры престолов&quot;
13:15 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: instagram.com

Новости культуры: Британская актриса Софи Тернер рассказала о сложностях съемок саги "Игра престолов".

Известная британская актриса Софи Тернер, которая морила себя голодом ради съемок в сериале "Игра престолов", недавно рассказала о сложностях съемок саги. По ее словам, продюсеры запретили некоторым актерам мыть головы, ведь действие сериала разворачивается в условном средневековье.

Софи отметила, что первое время для нее такого запрета не было. Но с пятого сезона начались муки, и в результате пару киношных лет актриса ходила "вся засаленная". По крайней мере, до того момента, как она начала носить парик. 

Но зато теперь, девушка постоянно меняет цвет волос и стрижку. Сейчас она все дальше уходит от образа рыжеволосой Сансы Старк.

 
 
 
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Today with @wellahairusa

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Фанаты сериала "Игра престолов" нашли в тизере разгадку финала (Видео)

Недавно звезда сериала перекрасилась в платиновую блондинку и попросила поклонников в соцсети оценить новую прическу. Недавно актриса также показала снимок, на котором Софи с новым цветом волос.

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Кино, Сериал, Актриса, Игра престолов, Сериал Игра престолов, Софи Тернер, Британская актриса, Британская актриса Софи Тернер.
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