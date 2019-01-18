Страшная правда о съемках в сериале "Игры престолов"

Новости культуры: Британская актриса Софи Тернер рассказала о сложностях съемок саги "Игра престолов".

Известная британская актриса Софи Тернер, которая морила себя голодом ради съемок в сериале "Игра престолов", недавно рассказала о сложностях съемок саги. По ее словам, продюсеры запретили некоторым актерам мыть головы, ведь действие сериала разворачивается в условном средневековье.

Софи отметила, что первое время для нее такого запрета не было. Но с пятого сезона начались муки, и в результате пару киношных лет актриса ходила "вся засаленная". По крайней мере, до того момента, как она начала носить парик.

Но зато теперь, девушка постоянно меняет цвет волос и стрижку. Сейчас она все дальше уходит от образа рыжеволосой Сансы Старк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Today with @wellahairusa Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 15 Янв 2019 в 12:47 PST

Недавно звезда сериала перекрасилась в платиновую блондинку и попросила поклонников в соцсети оценить новую прическу. Недавно актриса также показала снимок, на котором Софи с новым цветом волос.