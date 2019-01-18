Названы главные фавориты "Оскара" 2019 (Видео)

Новости культуры: Уже на следующей неделе зрители узнают имена номинантов на престижную кинопремию "Оскар" 2019, а в феврале пройдет церемония вручения золотых статуэток.

Ставки сделаны, ставок больше нет. Скрасить ожидание решил портал GoldDerby, опубликовавший традиционный прогноз относительно будущих победителей.

По мнению киноэкспертов, чьи прогнозы собрал портал GoldDerby, больше всего шансов победить в номинации "Лучший фильм" имеют режиссерский дебют Брэдли Купера "Звезда родилась", драма Альфонсо Куарона "Рома" и биографическая лента Питера Фаррелли "Зеленая книга". Их шансы на победу оцениваются порталом как 7:1. Однако среди возможных соперников могут оказаться "Фаворитка", криминальная драма Спайка Ли "Черный клановец" и, сюрприз, "Черная пантера" от режиссера Райана Куглера. Половина из шести заявленных фильмов сосредотачивает свое внимание на проблеме расизма, и хотя переплюнуть драму "Лунный свет" о тяжелой жизни чернокожего гея в Майами у них не получится, шансы на победу в случае номинации у лент возрастут.

Брэдли Купер, Альфонсо Куарон и Спайк Ли имеют больше всего шансов выиграть в категории "Лучший режиссер". За награду в номинации "Лучшая актриса" с наибольшей вероятностью поборются Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась") и Оливия Колман ("Фаворитка"). Стать "Лучшим актером" имеют все шансы Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Брэдли Купер ("Звезда родилась") и Кристиан Бэйл ("Власть").

Список номинантов на премию "Оскар" будет объявлен 22 января, а 91-ая церемония вручения наград состоится 24 февраля 2019 года.