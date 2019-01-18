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Пятница, 18.01.2019

Первый трейлер фильма "Джон Уик" появился в сети (Видео)

Главный герой – элитный наемный убийца, который желает уйти в отставку, но сам становится мишенью для киллеров. Ключевые роли исполнили Киану Ривз, Холли Берри, Иэн Макшейн, Руби Роуз, Хироюки Санада, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо. Срежиссировал фильм Чад Стахелски, снявший первые две части франшизы. Напомним, что первый фильм вышел в 2014 году, второй в 2017 году, а премьера третьей части состоится в мае 2019 года.
112.ua
Фото из открытых источников
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