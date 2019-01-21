Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Порошенко в Израиле: что обсудили президенты
Порошенко в Израиле: что обсудили президенты
Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
Деревянченко назвал имена желаемых соперников
Деревянченко назвал имена желаемых соперников
&quot;Мертвый&quot; смартфон Apple вернулся в продажу
"Мертвый" смартфон Apple вернулся в продажу

Кинопремия Оскар-2019: объявлена дата

Кинопремия Оскар-2019: объявлена дата
14:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры: Церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года.

91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Зато объявление номинантов состоится уже завтра, 22 января. Имена претендентов на лучшие награды в кинематографе объявят в 15:20 по киевскому времени.

Так, отбор номинантов будущего "Оскара" начнется 7 января и в завершится уже 14-го числа. Самих номинантов объявят 22 января, а 4 февраля для них будет устроен традиционный обед.

Финальное же голосование за претендентов на самую престижную награду в кино завершится 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91-я церемония награждения лауреатов. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.

Названы главные фавориты "Оскара" 2019 (Видео)

Кроме того, 18 ноября 2018 в рамках "Оскара-2019" состоялась церемония вручения специальных наград, так называемых Governors Awards. В 2019 году трансляция церемонии вручения "Оскара" будет запланированной по меньшей мере в 225 странах мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кинопремия, Кино, Оскар, Кинопремия "Оскар", Оскар 2019, Кинопремия Оскар 2019, 91 церемония, 91 церемония вручения Оскара, 91 церемония вручения кинопремии "Оскар".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
04 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
05 Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Чего ожидать в феврале: синоптики рассказали о погоде в последний месяц зимы
Синоптики рассказали о погоде в феврале
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь