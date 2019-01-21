Кинопремия Оскар-2019: объявлена дата

Новости культуры: Церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года.

91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Зато объявление номинантов состоится уже завтра, 22 января. Имена претендентов на лучшие награды в кинематографе объявят в 15:20 по киевскому времени.

Так, отбор номинантов будущего "Оскара" начнется 7 января и в завершится уже 14-го числа. Самих номинантов объявят 22 января, а 4 февраля для них будет устроен традиционный обед.

Финальное же голосование за претендентов на самую престижную награду в кино завершится 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91-я церемония награждения лауреатов. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.

Кроме того, 18 ноября 2018 в рамках "Оскара-2019" состоялась церемония вручения специальных наград, так называемых Governors Awards. В 2019 году трансляция церемонии вручения "Оскара" будет запланированной по меньшей мере в 225 странах мира.