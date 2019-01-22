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Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках "Оно 2"

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Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках &quot;Оно 2&quot;
10:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Актер признался, что на съемках "Оно 2" Билл Скарсгард в образе клоуна Пеннивайза очень сильно напугал его.

Джеймс МакЭвой недавно появился в триллере "Стекло", где изрядно попугал зрителей в образе Зверя. Но оказалось, есть кое-кто, способный вызвать ужас даже у бесстрашного МакЭвоя, привыкшего к самым разнообразным амплуа.

"Он прекрасен и ужасен. Вообще-то Билл милый парень, но тогда он чуть не свел меня с ума. Помню, как мы стояли там со всеми взрослыми актерами, делали странные, бредовые вещи. Мы смотрели друг на друга и словно говорили: “Мне здесь не нравится”, “Сегодня точно не хочу быть актером”", – рассказал МакЭвой.

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"Так и есть, он действительно пощекотал мне нервы. Я с детства не любил клоунов", – добавил актер, сыгравший повзрослевшего Билла Денбро.

Напомним, что выросшие герои из первой части "Оно" спустя 27 лет вернутся в родной город, чтобы окончательно разобраться со злом в лице жуткого Пеннивайза. "Оно 2" стартует в российском прокате 5 сентября 2019 года.

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Кино, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Оно-2, Образ клоуна Пеннивайза, Образ Зверя.
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Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках "Оно 2"
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