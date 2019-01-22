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Опубликован ТОП-10 самых популярных советских фильмов на Западе (Видео)

Опубликован ТОП-10 самых популярных советских фильмов на Западе (Видео)
14:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Впоследствии лента оказала влияние на несколько поколений кинематографистов, художников и музыкантов.

Классику советского кино высоко ценят не только у нас, но и в других странах. Ко дню рождения фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин"" был опубликован рейтинг самых популярных у западных зрителей – по данным портала IMDb – советских картин. 

Первую строчку рейтинга занял фильм Андрея Тарковского "Сталкер". Фантастическая притча, снятая по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине", получила восторженные отзывы критиков и была названа одним из самых значительных явлений мирового кинематографа. 

Второе место в рейтинге получила военная драма Элема Климова "Иди и смотри". Картина произвела невероятное впечатление на зрителей и критиков, выдвигалась в номинанты на премию "Оскар", не раз признавалась лучшим фильмом и удерживает 95% рейтинг "свежести" на портале Rotten Tomatoes. 

Замыкает тройку лидеров еще одна работа Андрея Тарковского – "Солярис" по мотивам одноименного романа Станислава Лема. Фильм был с восторгом принят отечественными и зарубежными критиками, а также отмечен на различных кинофестивалях.  

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Рейтинг из десяти самых популярных советских лент выглядит следующим образом:

"Сталкер", 1979

"Иди и смотри", 1985

"Солярис", 1971

"Андрей Рублев", 1966

"Зеркало", 1975

"Ирония судьбы, или с легким паром!", 1975

"Жертвоприношение", 1986

"Ностальгия", 1983

"Война и мир", 1966

"Броненосец "Потёмкин"", 1925

В топ-10 вошли фильмы Андрея Тарковского, комедия Эльдара Рязанова, военная драма Элема Климова и другие.

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