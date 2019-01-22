Опубликован ТОП-10 самых популярных советских фильмов на Западе (Видео)

Классику советского кино высоко ценят не только у нас, но и в других странах. Ко дню рождения фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин"" был опубликован рейтинг самых популярных у западных зрителей – по данным портала IMDb – советских картин.
Первую строчку рейтинга занял фильм Андрея Тарковского "Сталкер". Фантастическая притча, снятая по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине", получила восторженные отзывы критиков и была названа одним из самых значительных явлений мирового кинематографа.
Второе место в рейтинге получила военная драма Элема Климова "Иди и смотри". Картина произвела невероятное впечатление на зрителей и критиков, выдвигалась в номинанты на премию "Оскар", не раз признавалась лучшим фильмом и удерживает 95% рейтинг "свежести" на портале Rotten Tomatoes.
Замыкает тройку лидеров еще одна работа Андрея Тарковского – "Солярис" по мотивам одноименного романа Станислава Лема. Фильм был с восторгом принят отечественными и зарубежными критиками, а также отмечен на различных кинофестивалях.
Рейтинг из десяти самых популярных советских лент выглядит следующим образом:
"Сталкер", 1979
"Иди и смотри", 1985
"Солярис", 1971
"Андрей Рублев", 1966
"Зеркало", 1975
"Ирония судьбы, или с легким паром!", 1975
"Жертвоприношение", 1986
"Ностальгия", 1983
"Война и мир", 1966
"Броненосец "Потёмкин"", 1925
В топ-10 вошли фильмы Андрея Тарковского, комедия Эльдара Рязанова, военная драма Элема Климова и другие.