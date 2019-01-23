Бэтмен и Супермен оказались самыми непопулярными

Новости культуры: Комиксы сделали Супермена и Бэтмена самыми популярными героями в истории, а киновселенная DC свела старания художников и авторов на нет.

Недавно руководитель тестовых показов "Лиги справедливости" Нил Дэйли признался, что зрители, оказывается, изначально отдали свои симпатии другим героям, а лидеров Лиги посчитали слишком скучными – так что "Лигу справедливости", похоже, с самого начала ничего не могло спасти.

По словам Дэйли, фокус-группу попросили распределить всех героев "Лиги справедливости" по списку – от самых привлекательных для них персонажей к наименее интересным. Результаты эксперимента объяснили, почему "Чудо-женщина" и "Аквамен" оказались самыми кассовыми фильмами студии DС. Принцесса Диана в исполнении Галь Гадот оказалась любимицей большинства зрителей. Рядом с ней расположился Аквамен, который своей харизматичностью во многом обязан Джейсону Момоа. На третье место фокус-группа поставила Флэша, потому что именно персонаж Эзры Миллера отвечал за весь юмор в "Лиге справедливости". Воскресшего Супермена и раскаявшегося Бэтмена опередил даже Киборг в исполнении Рэя Фишера, поэтому культовые герои оказались в самом конце рейтинга. Ну а "Лига справедливости" в итоге опозорилась в прокате.

Зрителям не понравилась излишняя серьезность персонажей, неудачная обработка лица Генри Кавилла и образы, которые в целом не соответствовали образам в комиксах. Сольные фильмы о Чудо-женщине и Аквамене получат продолжение, премьера полнометражного фильма о Флэше планируется в 2020 году, а вот какая судьба ждет Супермена и Бэтмена, пока остается неизвестным.