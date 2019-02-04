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Вышел новый тизер блокбастера "Мстители. Финал"

Вышел новый тизер блокбастера &quot;Мстители. Финал&quot;
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Студия Marvel выпустила новый тизер фильма "Мстители: Финал", который продолжает события "Мстителей: Войны бесконечности".

Миллионы поклонников ждали Суперкубка не только ради игры, но и ради трейлеров грядущих фильмов. Одним из представленных зрителям роликов стал новый тизер кинокомикса "Мстители: Финал", показавший будущую команду супергероев, которым предстоит разбираться с последствиями щелчка Таноса.

30-секундный тизер был впервые представлен в преддверии Супербоула в США, 3 февраля его опубликовали на YouTube-канале.

В новом тизере представлены все герои оригинального состава Мстителей: Тор, Железный человек, Хоукай, Черная вдова, Капитан Америка и другие персонажи, выжившие в предыдущей части - "Мстители: Война бесконечности". 

В новом видеоролике также звучит голос Тора в исполнении Криса Хемсфорта, который произносит фразу "Некоторые люди двигаются дальше, но не мы", что является прямой отсылкой к предыдущей части саги.

В 30-секундном ролике поклонники могут увидеть опустевший Нью-Йорк и группу психологической помощи, в которой состоит Стив Роджерс. Пока Капитан Америка пытается пережить смерть близких друзей, на другом конце вселенной Тони Старк и Небула чинят корабль Стражей Галактики. Примечательно, что в полноценном трейлере "Финала" Железный Человек дрейфовал в космосе один. Далее кадр сменяется сценой с Мстителями, которые смотрят в небо и, возможно, видят чье-то приближение. Зрителям поочередно показывают Реактивного Енота, Черную Вдову, Человека-муравья и Воителя, Тора, Клинта Бартона в образе Ронина и Капитана Америку, который вновь берет в руки свой щит. Новая команда при участии Брюса Беннера в полной экипировке направляется куда-то из своего штаба, и ролик обрывается. 

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По отдельным кадрам можно заметить новые костюмы, прически и образы персонажей, отличающиеся от тех, что зрителям показали в дебютном трейлере. Будут ли герои одеты в костюмы, представленные в коллекции фигурок, будут ли они перемещаться во времени с помощью способностей Капитана Марвел, или ключом к спасению вселенной станут путешествия в квантовом мире с Человеком-муравьем, станет известно 25 апреля 2019 года.

В Украине премьера картины запланирована на 25 апреля 2019 года.

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Мстители, Фильмы, Кино, Трейлер, Тизер, Смотреть, Мстители: Финал.
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