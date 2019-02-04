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Вышел новый трейлер супергеройского фильма "Капитан Марвел" (Видео)

Вышел новый трейлер супергеройского фильма &quot;Капитан Марвел&quot; (Видео)
16:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости культуры: Ежегодно новые фильмы о супергероях завораживают миллионы зрителей, а их популярность рекордно растет.

Режиссерский дуэт Анны Боден и Райана Флека мастерски воплотил необыкновенную историю про супергероя Кэрол Денвор. Пока же все киноманы ждут премьеру киноленты "Капитан Марвел" (Captain Marvel), которая запланирована на март 2019 года, сеть покоряет новый трейлер.

Серия фильмов киностудии Marvel стала настоящей сенсацией для киноманов. 

По сюжету новой киноленты "Капитан Марвел", пилот военно-воздушных сил Кэрол Денворс из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии станет супергероем. Один из персонажей фильма "Мстители: Война бесконечности" отправил ей последнее сообщение через пейджер, чтобы та спасла Вселенную от массового геноцида. Затем Капитан Марвел берется за дело и в одиночку противостоит нападениям инопланетян на Землю. 

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Главные роли в фильме "Капитан Марвел" исполнили оскароносная Бри Ларсон, Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон и другие голливудские звезды. События в фантастической киноленте разворачиваются в 1990-ых годах.

Пока весь мир ожидает премьеру фильма "Капитан Марвел" его авторы подогревают интерес к новинке кино. Так, на днях появился очередной трейлер, который уже успел покорить сеть. Всего за день его просмотрели более 1,5 миллиона пользователей сети.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Тизер, Смотреть, Капитан Марвел.
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