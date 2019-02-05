В сети появился первый трейлер третьего сезона "Рассказ служанки" (Видео)

Новости культуры: Авторы идеи короткого ролика почерпнули вдохновение из предвыборной компании 40-го президента США Рональда Рейгана "Утро в Америке".

Суперкубок Super Bowl-2019, который состоялся в США в воскресенье, 3 февраля, славится не только из-за турнира по американскому футболу, но и феерическими шоу, которые демонстрируются зрителям во время перерывов. Так, накануне на стадионе в Атланте представили новый трейлер третьего сезона драматического сериала "Рассказ служанки".

Посетители масштабного мероприятия Super Bowl-2019, кроме ожесточенной борьбы за победу между футбольными командами, имели возможность первыми увидеть трейлеры к фильмам в перерыве матча. Так, в воскресенье, 3 февраля, на стадионе в Атланте представили новый трейлер к третьему сезону сериала "Рассказ служанки".

В начале тизера представлена идеальная картина: жена командора Вотерфорда кормит ребенка, а тем временем закадровый голос произносит вдохновляющую фразу.

В Америке снова наступило утро. Отныне женщины будут ходить на работу больше, чем когда-либо. В этом году десятки детей родятся в счастливых и здоровых семьях. Снова наступило утро, – сказал закадровый голос.

После этого его внезапно заменяет голос главной героини Джун, которую играет Элизабет Мосс. "Проснись, Америка! Утро уже прошло", – провозгласила женщина.

Она не зря сказала именно эти слова. Как известно, в новом сезоне главная героиня планирует продолжать борьбу с тоталитарной системой, чтобы спасти детей из Галаада.